İl Dışı Görevlendirme Hakkında

Dönem içerisinde tayin tarihleri dışında doğuda asker olan eşin yanına geçici görevlendirme oluyor mu? oluyorsa nasıl bir yol izlemek gerekiyor uzun sürüyor mu vs bilgi verebilecek arkadaşlara teşekkür ederim.

Dönem içerisinde tayin tarihleri dışında doğuda asker olan eşin yanına geçici görevlendirme oluyor mu? oluyorsa nasıl bir yol izlemek gerekiyor uzun sürüyor mu vs bilgi verebilecek arkadaşlara teşekkür ederim.