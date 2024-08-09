Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ağustos 2024 09:56
İl Dışı Görevlendirme Hakkında
Dönem içerisinde tayin tarihleri dışında doğuda asker olan eşin yanına geçici görevlendirme oluyor mu? oluyorsa nasıl bir yol izlemek gerekiyor uzun sürüyor mu vs bilgi verebilecek arkadaşlara teşekkür ederim.

kahya05
Aday Memur
09 Ağustos 2024 10:28

hocam bizim ülkemizde dayınız varsa herşey mümkün ama bi tanıdığınız yoksa bahsettiğiniz şey imkansıza yakın


afitab90
Aday Memur
09 Ağustos 2024 11:34
hocam bu TSK ve MEB arasında protokol vs var diyorlar. tayinle ilgilidir bu belki bilemiyorum.
kahya05, 2 saat önce

hocam bizim ülkemizde dayınız varsa herşey mümkün ama bi tanıdığınız yoksa bahsettiğiniz şey imkansıza yakın

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