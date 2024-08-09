Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 10:42
17 yıllık emanet memuru

kolay gelsin arkadaşlar, 8 yılı zabit katibi, 9 yılı da emanet memurluğu olmak üzere 17 yıllık lise mezunu 5/1 inde emanet memuruyum, 1 çocuk yardı ile birlikte 39.700 tl maaş aldım, 8 ay önce sözleşmeli zabit katibi olarak benim yanımda başlayan bekar zabit katibi arkadaşım ise 39.200 tl maaş aldı, ben bu duruma bir anlam veremedi. bilgisi olan varsa bu fark nasıl oluyor, idari işlerdeki arkadaşla görüştüm bir sıkıntı yok diyor. bu durum normalmıdır. değilse ne yapmam lazım,


Başkkatip1907
Aday Memur
09 Ağustos 2024 10:47

Yeni başlayan memur ile nasıl aynı maaşı alırsınız. Bariz bir yanlışlık var. Yeni başlayan memur üniversitesi mezunu olsa bile.


E.Kayı Han
Editor
09 Ağustos 2024 10:56

Eşiniz çalışıyor mu, eş yardımı alıyor musunuz, çocuk kaç yaşında altı yaşından büyük mü küçük mü, bir de büyük şehirde mi çalışıyorsunuz, sendika üyeliğiniz var mı, bunları yazarsanız almanız gereken maaşı söylerim.


wayt53
09 Ağustos 2024 10:58

anlamış değilim kafayı yiyecem

Başkkatip1907, 2 saat önce

Yeni başlayan memur ile nasıl aynı maaşı alırsınız. Bariz bir yanlışlık var. Yeni başlayan memur üniversitesi mezunu olsa bile.


wayt53
09 Ağustos 2024 10:59

eşim emekli eş yardımı almıyorum. çocuk ta 13 yaşında, hiçbir yerede uyeliğim yok

E.Kayı Han, 2 saat önce

Eşiniz çalışıyor mu, eş yardımı alıyor musunuz, çocuk kaç yaşında altı yaşından büyük mü küçük mü, bir de büyük şehirde mi çalışıyorsunuz, sendika üyeliğiniz var mı, bunları yazarsanız almanız gereken maaşı söylerim.


Başkkatip1907
Aday Memur
09 Ağustos 2024 11:00

Yanlışlık var.

wayt53, 2 saat önce

eşim emekli eş yardımı almıyorum. çocuk ta 13 yaşında, hiçbir yerede uyeliğim yok


E.Kayı Han
Editor
09 Ağustos 2024 11:01

Büyükşehir de mi çalışıyorsun onu da söyler misin?

wayt53, 2 saat önce

eşim emekli eş yardımı almıyorum. çocuk ta 13 yaşında, hiçbir yerede uyeliğim yok


wayt53
09 Ağustos 2024 11:03

yok, rize deyim

E.Kayı Han, 2 saat önce

Büyükşehir de mi çalışıyorsun onu da söyler misin?


Canw
Aday Memur
09 Ağustos 2024 11:49
hocam mesaj atamıyorum size
E.Kayı Han, 2 saat önce

Büyükşehir de mi çalışıyorsun onu da söyler misin?


E.Kayı Han
Editor
09 Ağustos 2024 11:53

maaşınızda bir sıkıntı yok doğru.

wayt53, 2 saat önce

yok, rize deyim


E.Kayı Han
Editor
09 Ağustos 2024 11:53

Özel mesaj alımım açık.

Canw, 44 dk. önce
hocam mesaj atamıyorum size

Başkkatip1907
Aday Memur
09 Ağustos 2024 12:13

Nasıl doğru hocam ? Yeni başlayan birisiyle aynı maaş ? Lise mezunu bir zabıt katibi ile aynı maaşı alıyor.

E.Kayı Han, 40 dk. önce

maaşınızda bir sıkıntı yok doğru.


gtot
Şef
09 Ağustos 2024 12:17

yeni naşlayan BESini iptal ettirmiş olabilr mi acaba

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

17 yıllık emanet memuruCezaevi personelinin dikkatine!Keşif ÜcretleriYazı işleri müdürlüğü sınava hazırlıkDuruşmalara çıkmayan zabıt katipleri hakkında işlem yapılmalı ana sayfa haberiKademe AylığıBakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyorVakıfbank promosyon güncellemesiBoşanma nedeniyle tayinAdalet Bakanına dilekçe yazalım

Sözlük

memleket sevgisi 2 roblox 3 şu an çalan şarkı 3 uzak doğuluların güneş fobisi 1 karpuz 4 ev zencisi 1 günebakan 1 hedef tahtası olmak 3 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 4 muz 1

Son Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandıSpor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzıTBMM'nin yeni ziyaretçi girişi kullanıma açılıyorTürkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneştenBakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?