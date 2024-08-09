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Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 10:53
En iyi ekran kartı modelleri

Asus Radeon TUF RX 7900 XTX

MSI Gaming Trio Classic Radeon RX 7900 XT

MSI Ventus 3x GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 Gaming VERTO GeForce RTX 4070

Sapphire Nitro Radeon RX 6800 XT

MSI Ventus 2x GeForce RTX 4060 Ti

Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT

Galax GeForce RTX 3060

Intel Arc A750

Bana göre en iyi olanı geforce rtx 4070 ti

Tabi oyun ayırlıklılı online oyun yada pc nizdeki oyunlar oynatma konusunda çok güzeldir.

Herşeyi yapabilirsiniz birazcık tuzlu olabilir fiyatı ben 38bine almıstım su an ne kadar acaba bakıyorum bende fiyatına merak ettim.

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