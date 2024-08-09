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Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 10:55
Bilgisayar kasası modelleri

Şatafatı sevenler için güzel ve kullanışlıdır.

Her yeri ışıklı ve gösterişli olan bir kasa modelidir ısık açmanıza gerek yok evde kasanın ışığı ortalıga renk katacaktır.

Thermaltake CTE E600 MX PCI-E 4.0 Dual 90 Derece Riser Kablolu Mesh Siyah E-ATX Kasa

RAMPAGE INFINITY MESH 4*120mm ARGB Fan Manyetik Temperli Camlı Mid-T GAMING KASA

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