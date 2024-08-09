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Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 11:04
Mause modelleri

Merhaba arkadaşlar mause modellerine bir göz attım kendimde bir çok mause kullandım tabiki herkesin bir el alışkanlığı olan mause vardır.

Logitech gs300 makro mause olarakta bilinir bir çok online oyunda kullanılan ve iyi bir performasn elde etmenize saglayan kullanıslı bir mausedir.

Bunu yanı sırada x10 lar cıkmsıtı bir ara macrosu daha yüksek olan a4 tech modeli

Bana göre en güzeli gs300 logitech bir çok tuş atama sayesinde ve kullanımı kolay olan mause modelidir.

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