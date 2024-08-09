Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 11:06
Eş yardımı ile ilgili sorum olacak maaş mutemetliğinde olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

Eşimin sigorta çıkışı ayın 13 de verilecek bu aya yetişmiyor ama gelecek bu ayın aile yardım ödeneği yansırmı acaba bilgisi olan varmıdır.


Karakartal190300
Aday Memur
09 Ağustos 2024 11:07

Ek olarak bu ayın eş yardımını alabilirmiyim 15 inden önce sigorta çıkışı olduğu için

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

17 yıllık emanet memuruCezaevi personelinin dikkatine!Keşif ÜcretleriYazı işleri müdürlüğü sınava hazırlıkDuruşmalara çıkmayan zabıt katipleri hakkında işlem yapılmalı ana sayfa haberiKademe AylığıBakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyorVakıfbank promosyon güncellemesiBoşanma nedeniyle tayinAdalet Bakanına dilekçe yazalım

Sözlük

uzak doğuluların güneş fobisi 1 hacettepe 1 zakkum 1 Sunumluk 1 yükseklik korkusu 1 ağaç bamyası 1 hedef tahtası olmak 3 turist 1 those about the die 1 günebakan 1

Son Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandıSpor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzıTBMM'nin yeni ziyaretçi girişi kullanıma açılıyorTürkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneştenBakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?