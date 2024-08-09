Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 11:14
Klavye ve mause seti

Meraba arkadaşlar güzel bir klavye ve mause seti almak isteyenlere önerimdir.

ele yatkınlığı ve kullanıs kolaylığı ile tavsiye edebileceğim bir settir sizinde varsa düşünceniz yada begendiniz bu baslık altında yazabilir işine yarayacak olan birileri için bir faydası olabilir diye düşünüyorum

Logitech MK850 920-008230 Klavye Mouse Seti

Çok Yazılan Konular

Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Sözlük

algol yıldızı 2 Zumba 2 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1 domates peynir ekmek 1 çay harareti alır 1 imla hataları yüzünden sözlükte yazmak istememek 1 zakkum 1 canı sıkılmak 1 uzak doğuluların güneş fobisi 1

Son Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandıSpor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzıTBMM'nin yeni ziyaretçi girişi kullanıma açılıyorTürkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneştenBakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?