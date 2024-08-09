Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 11:19
Bilgisayar monitörü önerisi

Merhaba arkadaşlar monitör almak isteyen arkadaşlar var ise bunu bir incelemesini öneriyorum.

fiyat olarak 6.7 arası bir şey ama çok kullanışlı sahsen ben kullanmaktayım görüntüsü ve rahatlıgı muazzam bu benım fikrim tabi sizlerde değerlendirme yapabilrisiniz en azından göz atın derim

Asus TUF VG27VQ 27" 1ms 165Hz 1920x1080 Hdmi Display DVI-D FreeSync ELMB Full HD Curved Gaming Monitör

Çok Yazılan Konular

Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Sözlük

ladikli ahmet hüdai hazretleri 1 ev zencisi 1 100 euro 2 selluka 1 sevgililik dönemi 2 hedef tahtası olmak 3 hint inciri 1 gnome 1 zakkum 1 hacettepe 1

Son Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandıSpor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzıTBMM'nin yeni ziyaretçi girişi kullanıma açılıyorTürkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneştenBakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?