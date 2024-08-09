En iyi güvenlik kamerası modelleri

1. Amazon Alexa Uyumlu, Nest Kamera Açık Güvenlik Kamerası
Amazon Alexa ile uyumlu olan bu kamera mikrofon ve dahili hoparlöre
sahiptir. Zor hava koşullarına dayanıklı bu akıllı model tamamen cam
mercekle kaplanmıştır. Ayrıca yüksek kaliteli görüntüler için gece ve
gündüz net biçimde 1080p HD kayıt yapmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Nest Cam Outdoor etkinliği algıladığı zaman anlık olarak görüntülleri telefon ve e-posta ile bildirme,
Zor hava koşullarına dayanıklılık
Kablo ve adaptör
Mikrofon ve dahili hoparlörle konuşma ve dinleme
130 ° geniş açılı görüş,
2. Hikvision DS-2CD3132 2.8mm Lens 3MP Mini Dome Kamera 1080 P POE IP CCTV Kamera Modeli
Çeşitli lens alternatifleri mevcut olan bu dome tarzı kamera, farklı
yerlere monte edilmesi ideal olan bir modeldir. Ayrıca 1080p HD video
olanağı sağlayan kompakt bir tasarımı bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Vandal Proof
3MP ve 2.8mm lens
90 ft?e kadar gece görüş mesafesi
3. Amcrest 720P HD Over Analog (HDCVI) 8CH Video Güvenlikli Kamera Sistemleri
Evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayan hızlı bir
şekilde kurulumu olan sistemdir. Tak ve çalıştır özelliği sunmaktadır.
Çeşitli yapılandırma alternatifleri mevcut olan bu video güvenlik
sistemi ile 2 TB sabit disk sürücüsü özelliği sayesinde, 360 ​​saate
kadar izleme imkanı bulabilirsiniz.
Sahip olunan özellikler:
USB yedekleme imkanı
Gerçek ve eş zamanlı yayın
75 ° görüş açısı olan, 3.6mm lens
4. Swann ? SWPRO-760CAM ? PRO-760 ? Süper Geniş Açılı Güvenlik Kamerası
Bu bullet stili güvenlik kamerası, hem gündüz hem de gece durumunda
fotoğraf çekmek için uygun bulunmaktadır. Profesyonel kalitede ve geniş
açılı bir mercek sunan bu model oldukça dayanıklıdır. Zor hava
koşullarına uygundur ve güç kablosuna sahiptir. Kullanım kılavuzunda
belirtildiği üzere RCA konektörü ile caydırıcı etiketlere sahip
özelliktedir.
Sahip olunan özellikler:
98 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75 ° görüş açısına sahip
1 yıl garantili
5. Arlo Akıllı Ev Güvenlik Kamera Sistemi
Tekli ya da çoklu paketler halinde tüm izleme ihtiyaçlarınızı
karşılayan bu kablosuz güvenlik kamerası; PC?nize, akıllı telefonunuza
ya da diğer teknolojik cihazlarınıza canlı olarak bağlanabilme özelliği
sunmaktadır. Bu model aynı zamanda HD video özelliği de
sağlamaktadır. Montaj donanımı ve bataryalar özelliğini içinde
barındırmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme
Zor hava koşullarına dayanıklılık
1 GB güvenli bulut depolamasına sahiplik
6. TriVision NC-336PW HD 1080 P Kablosuz Dış Ortam Ev Güvenlik Kamera Sistemi
İki ayrı objektif boyutunda mevcut olan bu bullet tarzı güvenlik
kamerası iOS, Android, veya PC cihazınıza yüksek çözünürlüklü 1080P
video sağlama imkanı sunmaktadır. Kablolu ya da kablosu olarak
kullanılabilmektedir. Kayıt için bir microSD girişine sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
50 ft?e kadar gece görüş mesafesi
E-maile gelen bildirimler
3MP ve 4mm lens
7. VideoSecu Açık Gündüz Gece Görüş Kızılötesi IR Bullet Güvenlik Kamerası
Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, üstün gece görüşü için
ayarlanabilir bir formadır. 48 kızılötesi LED?e ve 4-9 mm lense
sahiptir. Tüm aydınlatma şartlarında bile üstün renkli görüntüler
sağlayabilmekte ve veri hacmini azaltmaya yardımcı olan gürültüsüz bir
teknoloji sağlamaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Vandal Proof
Güç kaynağı özelliği
NTSC video formatı
8. Hikvision DS-2CD2032-I Açık HD 3MP IP Bullet Güvenlik Kamerası
Ev güvenliği ihtiyaçlarınız için çeşitli donanımlara sahip olan bu
kurşun geçirmez özellikteki güvenlik kamerası, yüksek HD görüntüler
sunmaktadır. 3MP, 4 mm objektife sahip olan bu kamera dijital gürültü
azaltma ve kare hızlarını ayarlayabilme özelliği sunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
90 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75.8 ° görüş açısı
Olağanüstü hareket anında alarm özelliği
9. Foscam FI9805P 960P Dış Mekan HD Kablosuz IP Kamera
Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, dakikalar içinde hızlı ve
kolay kurulum sağlamaktadır. Full HD video çözünürlüğü için 1.3MP ve 4
mm objektif özelliğine sahiptir. Görüntülerinizi Foscam bulutuna
(ücretsiz deneme sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza
kaydedilebilme imkanı sunar.
Sahip olunan özellikler:
100 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75 ° görüş açısı
iOS ve Android uyumluluğu
10. Foscam FI9828P 1.3 Megapiksel 3x Optik Zoom H.264 Kablosuz Dış PTZ IP Kamera
Bu dış mekan izleme kamerası tamamen su geçirmez bir özelliğe
sahiptir Bununla birlikte HD görüntüler sağlayan 1.3 MP lens ile
donatılmıştır. Sadece doğru görüntüleme açısını elde etmek için uzaktan
yakınlaştırma- kaydırma ve eğme özelliğini
kullanabilirsiniz. Görüntülerinizi Foscam bulutuna (ücretsiz deneme
sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza kaydedilebilme imkanı
sunar.
Sahip olunan özellikler:
25 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uyumluluğu
Ses giriş özelliği
11. Amcrest 960H Video Güvenlik Sistemi
Çeşitli donanımları mevcut olan bu güvenlik sistemi, tüm hava
koşullarına karşı dayanıklıdır. Kurşun geçirmez kamera özelliği altı
güne kadar sürekli ve yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamaktadır. TB?a
kadar genişletilebilen 500 GB?lık bir sabit disk ile birlikte
bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Uzaktan görüntüleme
iOS ve Android uyumluluğu
USB yedekleme imkanı
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
12. Lorex LW2731 Kablosuz Kamera ile Canlı LCD SD Kayıt Monitörü
Bu kablosuz kamera çeşitli donanımlara mevcuttur. Zaman ve tarih
içeren kayıtlara sahiptir yani oluşan hareketleri, zamanlamaya göre
yapabilmekte veya kayıt yapmak için manuel olarak ayarlanabilmektedir.
Sahip olunan özellikler:
40 ft?e kadar gece görüş mesafesi
MicroSD giriş yeri
Aynı anda dört kameraya kadar izleme seçeneği
13. Defender PX301-013 Dijital Kablosuz DVR Güvenlik Sistemi Alıcı ve 2 Uzun Menzilli Gece Görüş Gözetim Kameraları
Bu dış mekan güvenlik sistemi, evinizdeki gelişen olayları izlemenizi
sağlamak için evinizdeki bulunan herhangi bir televizyona
bağlanabilmektedir. Kurulumu oldukça temiz ve kolaydır. Kablosuz
özelliğine sahiptir. Doğrudan üniteden veya size verilen uzaktan
kumandayla kontrol edilebilmektedir.
Sahip olunan özellikler:
Konfigürasyon seçenekleri
2GB ve SD kart içerme özelliği
40 ft?e kadar gece görüş mesafesi
14. FI9803P Tak ve Kullan 1.0 Megapiksel (1280x720p) H.264 Dış Mekan Kablosuz IP Kamera
Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, hızlı ve kolay kurulum
sağlamaktadır. Bunun nedeni kablosuzu bir tasarıma sahip olması ve tak
ve çalıştır mantığna sahip olmasıdır. Kayıt yayınlarınızı bir iOS,
Android, PC veya Mac bilgisayar üzerinden uzaktan izleme fırsatı
sunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Akıllı telefonunuza gönderilen hareket odaklı uyarılar
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
2 yıl garanti
15. Kablosuz iCamera 1000 Dış Mekan / İç Mekan Gece Görüşü
Evinizdeki durumlarla ilgili ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu
kamera, net bir resim sunmaktadır. Gece görüşü ve hareket izleme
özellikleri bulunan bu model, günün hangi saatinde olursanız olsun
evinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlamaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Suya ve toza dayanıklılık
Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği
60 ° çapraz görüş açısı
16. Sensormatic Adt Oc810adt Oc810 Kapalı Açık Wifi Kamera ADT Darbe Hazır
ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu kamera WiFi özelliği
barındırmaktadır. Ev izleme çözümü olarak bağımsız
kullanılabilmektedir. Oldukça net özellikte görüntüler için yüksek
kaliteli dijital görüntü sensörüne ve entegre bir mikrobilgisayara
sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
Mikrofon ve dahili hoparlör
Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği
Olağanüstü hareket algılama
17. Spy Tec AEON OT ? 1080p HD POE Mini Bullet Açık IP Kamera
Tüm hava şartlarına dayanıklı kurşun geçirmez özellikteki bu güvenlik
kamerası net 1080P HD görüntülere sahiptir. Aynı zaman da dünyanın
neresinde olursanız olun uzaktan izleme için iOS ve Android cihazlarla
uyum sağlayabilmektedir. Evinizi tam kapasitede izlemek isterseniz 32
adede kadar kamerayı bağlayabilirsiniz.
Sahip olunan özellikler:
50 ft?e kadar gece görüş mesafesi
Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme
MicroSD girişi
18. Amcrest WLD895US 720 P 4CH 7-inç Kablosuz Video Gözetleme Sistemi, Bullet IP66 Kamera
Bu kablosuz özellikteki video izleme sistemi, kurşun geçirmez
kameradır. Ayrıca bir monitöre sahiptir ve tüm evi izleme durumunda üç
adede kadar ek kamera içerecek şekilde çoğaltılabilmektedir. Sesle
birlikte 720P gerçek zamanlı video akışı sunmaktadır. Böylece evinizde
neler olup bittiğini de duyabilmenizi sağlar.
Sahip olunan özellikler:
Hareket halinde etkinleştirme özelliği
32 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
19. Alptop AT-B603W HD 720P Wifi Kablosuz IP Güvenlik Kamerası
Kablosuz özellikte olan bu güvenlik kamerası, hem iç hem de dış
ortamlarda kullanıma uygundur. Ev ağınıza bağlanan bu kamera yüksek
tanımlı 720P video özelliğini de barındırmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
3MP ve 3.6mm lens
Ağ kablosu dahil, güç adaptörü
20. Gece Görüşlü Zmodo Akıllı Kablosuz Güvenlik Kameraları-4?lü Paket-HD İç ve Dış Mekan WiFi IP Kameraları
Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan ve kablosuz güvenlik kameraları
hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca tekli ya da
çoklu paketlerde mevcut bulunmaktadr. Kurulumu için ise sadece birkaç
dakika yeterli olmaktadır. 3,6 mm lens ve de 77 derecelik görüş açısına
sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
Hareket tabanlı push uyarı merkezi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
21. Trivision NC-335PW Su Geçirmez Kablosuz Dış Mekan Ev Güvenlik Kamera Sistemi
Kablosuz ve hızlı kurulum özelliği olan bu güvenlik kamerası, uzaktan
izlemeyi desteklerr biçimdedir. Hem gündüz hem de gece 30 metre
mesafeden net görüntüler yakalama imkanı sağlar. Bir microSD kartla 128
GB?a kadar saklama fırsatı sunar.
Sahip olunan özellikler:
Lens boyutlarını seçme imkanı
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
90 ° görüş açısı
22. En İyi Vizyon BV-IR140-HD 1000TVL Bullet Güvenlik Kamerası
Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, ayarlanabilir zoom
(2.8-12mm) özelliğini barındırmakla beraber netleme de sağlar. Bu
özelliğiyle birlikte gerçek analog HD video çıkışına sahiptir. Her türlü
aydınlatma şartlarında kullanım için ideal olmaktadır. İsteğe bağlı
hareket algılama özelliği de mevcuttur.
Sahip olunan özellikler:
164 ft?e kadar gece görüş mesafesi
NTSC video formatı özelliği
BNC bağlantısı olan bir analog DVR ile uyumluluk modu
23. ZOSI 1/3 ″ 1000TVL 960 H CCTV Ev Gözetim Sistemi Bullet Güvenlik Kamera
Bu su ve de kurşun geçirmez özellikli güvenlik kamerası; net, yüksek
tanımlı videolar için 1000TVL ve 4.6 mm objektife sahiptir. Hem iç hem
de dış ortamda kullanım için uygun durumdadır. BNC bağlantısı olan
herhangi bir DVR, VCR, TV veya güvenlik monitörüne bağlanabilme imkanı
vardır.
Sahip olunan özellikler:
100 ft?e kadar gece görüş mesafesi
Ömür boyu teknik destek imkanı
1 yıl garanti
24. HOSAFE 1MB1W HD IP Kamera Dış Mekan 720P Gece Görüşü
Bu su geçirmez özellikteki dış mekan güvenlik kamerası, her türlü
aydınlatma şartında net görüntüler sağlamaktadır. Ayrıca 1MP, 3,6 mm
lense sahiptir. Evinizdeki herhangi bir olağandışı durum
gerçekleştiğinde size bildirmek için hareket tabanlı e-posta uyarıları
bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
İki renk seçme imkanı
66 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
25. Microseven HD 1080P SONY 1 / 2.8, 2.4MP CMOS Sensör Kablosuz IP Kamera
Bu kablosuz olan video güvenlik kamerası, tak ve çalıştır özelliği
ile evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayabilmektedir.
Ücretsiz olarak çevrimiçi olarak saklanan kayıtlı videolarınızı uzaktan
izleyebilirsiniz. Aynı zamanda evinizi tam olarak izlemek isterseniz
çözüm için 16 kameraya kadar bağlayabilme imkanı elde edebilirsiniz.
1. Amazon Alexa Uyumlu, Nest Kamera Açık Güvenlik Kamerası
Amazon Alexa ile uyumlu olan bu kamera mikrofon ve dahili hoparlöre
sahiptir. Zor hava koşullarına dayanıklı bu akıllı model tamamen cam
mercekle kaplanmıştır. Ayrıca yüksek kaliteli görüntüler için gece ve
gündüz net biçimde 1080p HD kayıt yapmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Nest Cam Outdoor etkinliği algıladığı zaman anlık olarak görüntülleri telefon ve e-posta ile bildirme,
Zor hava koşullarına dayanıklılık
Kablo ve adaptör
Mikrofon ve dahili hoparlörle konuşma ve dinleme
130 ° geniş açılı görüş,
2. Hikvision DS-2CD3132 2.8mm Lens 3MP Mini Dome Kamera 1080 P POE IP CCTV Kamera Modeli
Çeşitli lens alternatifleri mevcut olan bu dome tarzı kamera, farklı
yerlere monte edilmesi ideal olan bir modeldir. Ayrıca 1080p HD video
olanağı sağlayan kompakt bir tasarımı bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Vandal Proof
3MP ve 2.8mm lens
90 ft?e kadar gece görüş mesafesi
3. Amcrest 720P HD Over Analog (HDCVI) 8CH Video Güvenlikli Kamera Sistemleri
Evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayan hızlı bir
şekilde kurulumu olan sistemdir. Tak ve çalıştır özelliği sunmaktadır.
Çeşitli yapılandırma alternatifleri mevcut olan bu video güvenlik
sistemi ile 2 TB sabit disk sürücüsü özelliği sayesinde, 360 ​​saate
kadar izleme imkanı bulabilirsiniz.
Sahip olunan özellikler:
USB yedekleme imkanı
Gerçek ve eş zamanlı yayın
75 ° görüş açısı olan, 3.6mm lens
4. Swann ? SWPRO-760CAM ? PRO-760 ? Süper Geniş Açılı Güvenlik Kamerası
Bu bullet stili güvenlik kamerası, hem gündüz hem de gece durumunda
fotoğraf çekmek için uygun bulunmaktadır. Profesyonel kalitede ve geniş
açılı bir mercek sunan bu model oldukça dayanıklıdır. Zor hava
koşullarına uygundur ve güç kablosuna sahiptir. Kullanım kılavuzunda
belirtildiği üzere RCA konektörü ile caydırıcı etiketlere sahip
özelliktedir.
Sahip olunan özellikler:
98 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75 ° görüş açısına sahip
1 yıl garantili
5. Arlo Akıllı Ev Güvenlik Kamera Sistemi
Tekli ya da çoklu paketler halinde tüm izleme ihtiyaçlarınızı
karşılayan bu kablosuz güvenlik kamerası; PC?nize, akıllı telefonunuza
ya da diğer teknolojik cihazlarınıza canlı olarak bağlanabilme özelliği
sunmaktadır. Bu model aynı zamanda HD video özelliği de
sağlamaktadır. Montaj donanımı ve bataryalar özelliğini içinde
barındırmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme
Zor hava koşullarına dayanıklılık
1 GB güvenli bulut depolamasına sahiplik
6. TriVision NC-336PW HD 1080 P Kablosuz Dış Ortam Ev Güvenlik Kamera Sistemi
İki ayrı objektif boyutunda mevcut olan bu bullet tarzı güvenlik
kamerası iOS, Android, veya PC cihazınıza yüksek çözünürlüklü 1080P
video sağlama imkanı sunmaktadır. Kablolu ya da kablosu olarak
kullanılabilmektedir. Kayıt için bir microSD girişine sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
50 ft?e kadar gece görüş mesafesi
E-maile gelen bildirimler
3MP ve 4mm lens
7. VideoSecu Açık Gündüz Gece Görüş Kızılötesi IR Bullet Güvenlik Kamerası
Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, üstün gece görüşü için
ayarlanabilir bir formadır. 48 kızılötesi LED?e ve 4-9 mm lense
sahiptir. Tüm aydınlatma şartlarında bile üstün renkli görüntüler
sağlayabilmekte ve veri hacmini azaltmaya yardımcı olan gürültüsüz bir
teknoloji sağlamaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Vandal Proof
Güç kaynağı özelliği
NTSC video formatı
8. Hikvision DS-2CD2032-I Açık HD 3MP IP Bullet Güvenlik Kamerası
Ev güvenliği ihtiyaçlarınız için çeşitli donanımlara sahip olan bu
kurşun geçirmez özellikteki güvenlik kamerası, yüksek HD görüntüler
sunmaktadır. 3MP, 4 mm objektife sahip olan bu kamera dijital gürültü
azaltma ve kare hızlarını ayarlayabilme özelliği sunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
90 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75.8 ° görüş açısı
Olağanüstü hareket anında alarm özelliği
9. Foscam FI9805P 960P Dış Mekan HD Kablosuz IP Kamera
Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, dakikalar içinde hızlı ve
kolay kurulum sağlamaktadır. Full HD video çözünürlüğü için 1.3MP ve 4
mm objektif özelliğine sahiptir. Görüntülerinizi Foscam bulutuna
(ücretsiz deneme sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza
kaydedilebilme imkanı sunar.
Sahip olunan özellikler:
100 ft?e kadar gece görüş mesafesi
75 ° görüş açısı
iOS ve Android uyumluluğu
10. Foscam FI9828P 1.3 Megapiksel 3x Optik Zoom H.264 Kablosuz Dış PTZ IP Kamera
Bu dış mekan izleme kamerası tamamen su geçirmez bir özelliğe
sahiptir Bununla birlikte HD görüntüler sağlayan 1.3 MP lens ile
donatılmıştır. Sadece doğru görüntüleme açısını elde etmek için uzaktan
yakınlaştırma- kaydırma ve eğme özelliğini
kullanabilirsiniz. Görüntülerinizi Foscam bulutuna (ücretsiz deneme
sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza kaydedilebilme imkanı
sunar.
Sahip olunan özellikler:
25 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uyumluluğu
Ses giriş özelliği
11. Amcrest 960H Video Güvenlik Sistemi
Çeşitli donanımları mevcut olan bu güvenlik sistemi, tüm hava
koşullarına karşı dayanıklıdır. Kurşun geçirmez kamera özelliği altı
güne kadar sürekli ve yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamaktadır. TB?a
kadar genişletilebilen 500 GB?lık bir sabit disk ile birlikte
bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Uzaktan görüntüleme
iOS ve Android uyumluluğu
USB yedekleme imkanı
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
12. Lorex LW2731 Kablosuz Kamera ile Canlı LCD SD Kayıt Monitörü
Bu kablosuz kamera çeşitli donanımlara mevcuttur. Zaman ve tarih
içeren kayıtlara sahiptir yani oluşan hareketleri, zamanlamaya göre
yapabilmekte veya kayıt yapmak için manuel olarak ayarlanabilmektedir.
Sahip olunan özellikler:
40 ft?e kadar gece görüş mesafesi
MicroSD giriş yeri
Aynı anda dört kameraya kadar izleme seçeneği
13. Defender PX301-013 Dijital Kablosuz DVR Güvenlik Sistemi Alıcı ve 2 Uzun Menzilli Gece Görüş Gözetim Kameraları
Bu dış mekan güvenlik sistemi, evinizdeki gelişen olayları izlemenizi
sağlamak için evinizdeki bulunan herhangi bir televizyona
bağlanabilmektedir. Kurulumu oldukça temiz ve kolaydır. Kablosuz
özelliğine sahiptir. Doğrudan üniteden veya size verilen uzaktan
kumandayla kontrol edilebilmektedir.
Sahip olunan özellikler:
Konfigürasyon seçenekleri
2GB ve SD kart içerme özelliği
40 ft?e kadar gece görüş mesafesi
14. FI9803P Tak ve Kullan 1.0 Megapiksel (1280x720p) H.264 Dış Mekan Kablosuz IP Kamera
Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, hızlı ve kolay kurulum
sağlamaktadır. Bunun nedeni kablosuzu bir tasarıma sahip olması ve tak
ve çalıştır mantığna sahip olmasıdır. Kayıt yayınlarınızı bir iOS,
Android, PC veya Mac bilgisayar üzerinden uzaktan izleme fırsatı
sunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Akıllı telefonunuza gönderilen hareket odaklı uyarılar
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
2 yıl garanti
15. Kablosuz iCamera 1000 Dış Mekan / İç Mekan Gece Görüşü
Evinizdeki durumlarla ilgili ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu
kamera, net bir resim sunmaktadır. Gece görüşü ve hareket izleme
özellikleri bulunan bu model, günün hangi saatinde olursanız olsun
evinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlamaktadır.
Sahip olunan özellikler:
Suya ve toza dayanıklılık
Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği
60 ° çapraz görüş açısı
16. Sensormatic Adt Oc810adt Oc810 Kapalı Açık Wifi Kamera ADT Darbe Hazır
ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu kamera WiFi özelliği
barındırmaktadır. Ev izleme çözümü olarak bağımsız
kullanılabilmektedir. Oldukça net özellikte görüntüler için yüksek
kaliteli dijital görüntü sensörüne ve entegre bir mikrobilgisayara
sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
Mikrofon ve dahili hoparlör
Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği
Olağanüstü hareket algılama
17. Spy Tec AEON OT ? 1080p HD POE Mini Bullet Açık IP Kamera
Tüm hava şartlarına dayanıklı kurşun geçirmez özellikteki bu güvenlik
kamerası net 1080P HD görüntülere sahiptir. Aynı zaman da dünyanın
neresinde olursanız olun uzaktan izleme için iOS ve Android cihazlarla
uyum sağlayabilmektedir. Evinizi tam kapasitede izlemek isterseniz 32
adede kadar kamerayı bağlayabilirsiniz.
Sahip olunan özellikler:
50 ft?e kadar gece görüş mesafesi
Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme
MicroSD girişi
18. Amcrest WLD895US 720 P 4CH 7-inç Kablosuz Video Gözetleme Sistemi, Bullet IP66 Kamera
Bu kablosuz özellikteki video izleme sistemi, kurşun geçirmez
kameradır. Ayrıca bir monitöre sahiptir ve tüm evi izleme durumunda üç
adede kadar ek kamera içerecek şekilde çoğaltılabilmektedir. Sesle
birlikte 720P gerçek zamanlı video akışı sunmaktadır. Böylece evinizde
neler olup bittiğini de duyabilmenizi sağlar.
Sahip olunan özellikler:
Hareket halinde etkinleştirme özelliği
32 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
19. Alptop AT-B603W HD 720P Wifi Kablosuz IP Güvenlik Kamerası
Kablosuz özellikte olan bu güvenlik kamerası, hem iç hem de dış
ortamlarda kullanıma uygundur. Ev ağınıza bağlanan bu kamera yüksek
tanımlı 720P video özelliğini de barındırmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
3MP ve 3.6mm lens
Ağ kablosu dahil, güç adaptörü
20. Gece Görüşlü Zmodo Akıllı Kablosuz Güvenlik Kameraları-4?lü Paket-HD İç ve Dış Mekan WiFi IP Kameraları
Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan ve kablosuz güvenlik kameraları
hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca tekli ya da
çoklu paketlerde mevcut bulunmaktadr. Kurulumu için ise sadece birkaç
dakika yeterli olmaktadır. 3,6 mm lens ve de 77 derecelik görüş açısına
sahiptir.
Sahip olunan özellikler:
Hareket tabanlı push uyarı merkezi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
65 ft?e kadar gece görüş mesafesi
21. Trivision NC-335PW Su Geçirmez Kablosuz Dış Mekan Ev Güvenlik Kamera Sistemi
Kablosuz ve hızlı kurulum özelliği olan bu güvenlik kamerası, uzaktan
izlemeyi desteklerr biçimdedir. Hem gündüz hem de gece 30 metre
mesafeden net görüntüler yakalama imkanı sağlar. Bir microSD kartla 128
GB?a kadar saklama fırsatı sunar.
Sahip olunan özellikler:
Lens boyutlarını seçme imkanı
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
90 ° görüş açısı
22. En İyi Vizyon BV-IR140-HD 1000TVL Bullet Güvenlik Kamerası
Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, ayarlanabilir zoom
(2.8-12mm) özelliğini barındırmakla beraber netleme de sağlar. Bu
özelliğiyle birlikte gerçek analog HD video çıkışına sahiptir. Her türlü
aydınlatma şartlarında kullanım için ideal olmaktadır. İsteğe bağlı
hareket algılama özelliği de mevcuttur.
Sahip olunan özellikler:
164 ft?e kadar gece görüş mesafesi
NTSC video formatı özelliği
BNC bağlantısı olan bir analog DVR ile uyumluluk modu
23. ZOSI 1/3 ″ 1000TVL 960 H CCTV Ev Gözetim Sistemi Bullet Güvenlik Kamera
Bu su ve de kurşun geçirmez özellikli güvenlik kamerası; net, yüksek
tanımlı videolar için 1000TVL ve 4.6 mm objektife sahiptir. Hem iç hem
de dış ortamda kullanım için uygun durumdadır. BNC bağlantısı olan
herhangi bir DVR, VCR, TV veya güvenlik monitörüne bağlanabilme imkanı
vardır.
Sahip olunan özellikler:
100 ft?e kadar gece görüş mesafesi
Ömür boyu teknik destek imkanı
1 yıl garanti
24. HOSAFE 1MB1W HD IP Kamera Dış Mekan 720P Gece Görüşü
Bu su geçirmez özellikteki dış mekan güvenlik kamerası, her türlü
aydınlatma şartında net görüntüler sağlamaktadır. Ayrıca 1MP, 3,6 mm
lense sahiptir. Evinizdeki herhangi bir olağandışı durum
gerçekleştiğinde size bildirmek için hareket tabanlı e-posta uyarıları
bulunmaktadır.
Sahip olunan özellikler:
İki renk seçme imkanı
66 ft?e kadar gece görüş mesafesi
iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu
25. Microseven HD 1080P SONY 1 / 2.8, 2.4MP CMOS Sensör Kablosuz IP Kamera
Bu kablosuz olan video güvenlik kamerası, tak ve çalıştır özelliği
ile evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayabilmektedir.
Ücretsiz olarak çevrimiçi olarak saklanan kayıtlı videolarınızı uzaktan
izleyebilirsiniz. Aynı zamanda evinizi tam olarak izlemek isterseniz
çözüm için 16 kameraya kadar bağlayabilme imkanı elde edebilirsiniz.