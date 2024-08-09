En iyi güvenlik kamerası modelleri

1. Amazon Alexa Uyumlu, Nest Kamera Açık Güvenlik Kamerası

Amazon Alexa ile uyumlu olan bu kamera mikrofon ve dahili hoparlöre

sahiptir. Zor hava koşullarına dayanıklı bu akıllı model tamamen cam

mercekle kaplanmıştır. Ayrıca yüksek kaliteli görüntüler için gece ve

gündüz net biçimde 1080p HD kayıt yapmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Nest Cam Outdoor etkinliği algıladığı zaman anlık olarak görüntülleri telefon ve e-posta ile bildirme,

Zor hava koşullarına dayanıklılık

Kablo ve adaptör

Mikrofon ve dahili hoparlörle konuşma ve dinleme

130 ° geniş açılı görüş,

2. Hikvision DS-2CD3132 2.8mm Lens 3MP Mini Dome Kamera 1080 P POE IP CCTV Kamera Modeli

Çeşitli lens alternatifleri mevcut olan bu dome tarzı kamera, farklı

yerlere monte edilmesi ideal olan bir modeldir. Ayrıca 1080p HD video

olanağı sağlayan kompakt bir tasarımı bulunmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Vandal Proof

3MP ve 2.8mm lens

90 ft?e kadar gece görüş mesafesi

3. Amcrest 720P HD Over Analog (HDCVI) 8CH Video Güvenlikli Kamera Sistemleri

Evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayan hızlı bir

şekilde kurulumu olan sistemdir. Tak ve çalıştır özelliği sunmaktadır.

Çeşitli yapılandırma alternatifleri mevcut olan bu video güvenlik

sistemi ile 2 TB sabit disk sürücüsü özelliği sayesinde, 360 ​​saate

kadar izleme imkanı bulabilirsiniz.

Sahip olunan özellikler:

USB yedekleme imkanı

Gerçek ve eş zamanlı yayın

75 ° görüş açısı olan, 3.6mm lens

4. Swann ? SWPRO-760CAM ? PRO-760 ? Süper Geniş Açılı Güvenlik Kamerası

Bu bullet stili güvenlik kamerası, hem gündüz hem de gece durumunda

fotoğraf çekmek için uygun bulunmaktadır. Profesyonel kalitede ve geniş

açılı bir mercek sunan bu model oldukça dayanıklıdır. Zor hava

koşullarına uygundur ve güç kablosuna sahiptir. Kullanım kılavuzunda

belirtildiği üzere RCA konektörü ile caydırıcı etiketlere sahip

özelliktedir.

Sahip olunan özellikler:

98 ft?e kadar gece görüş mesafesi

75 ° görüş açısına sahip

1 yıl garantili

5. Arlo Akıllı Ev Güvenlik Kamera Sistemi

Tekli ya da çoklu paketler halinde tüm izleme ihtiyaçlarınızı

karşılayan bu kablosuz güvenlik kamerası; PC?nize, akıllı telefonunuza

ya da diğer teknolojik cihazlarınıza canlı olarak bağlanabilme özelliği

sunmaktadır. Bu model aynı zamanda HD video özelliği de

sağlamaktadır. Montaj donanımı ve bataryalar özelliğini içinde

barındırmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme

Zor hava koşullarına dayanıklılık

1 GB güvenli bulut depolamasına sahiplik

6. TriVision NC-336PW HD 1080 P Kablosuz Dış Ortam Ev Güvenlik Kamera Sistemi

İki ayrı objektif boyutunda mevcut olan bu bullet tarzı güvenlik

kamerası iOS, Android, veya PC cihazınıza yüksek çözünürlüklü 1080P

video sağlama imkanı sunmaktadır. Kablolu ya da kablosu olarak

kullanılabilmektedir. Kayıt için bir microSD girişine sahiptir.

Sahip olunan özellikler:

50 ft?e kadar gece görüş mesafesi

E-maile gelen bildirimler

3MP ve 4mm lens

7. VideoSecu Açık Gündüz Gece Görüş Kızılötesi IR Bullet Güvenlik Kamerası

Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, üstün gece görüşü için

ayarlanabilir bir formadır. 48 kızılötesi LED?e ve 4-9 mm lense

sahiptir. Tüm aydınlatma şartlarında bile üstün renkli görüntüler

sağlayabilmekte ve veri hacmini azaltmaya yardımcı olan gürültüsüz bir

teknoloji sağlamaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Vandal Proof

Güç kaynağı özelliği

NTSC video formatı

8. Hikvision DS-2CD2032-I Açık HD 3MP IP Bullet Güvenlik Kamerası

Ev güvenliği ihtiyaçlarınız için çeşitli donanımlara sahip olan bu

kurşun geçirmez özellikteki güvenlik kamerası, yüksek HD görüntüler

sunmaktadır. 3MP, 4 mm objektife sahip olan bu kamera dijital gürültü

azaltma ve kare hızlarını ayarlayabilme özelliği sunmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

90 ft?e kadar gece görüş mesafesi

75.8 ° görüş açısı

Olağanüstü hareket anında alarm özelliği

9. Foscam FI9805P 960P Dış Mekan HD Kablosuz IP Kamera

Bu bullet tarzı dış mekan izleme sistemi, dakikalar içinde hızlı ve

kolay kurulum sağlamaktadır. Full HD video çözünürlüğü için 1.3MP ve 4

mm objektif özelliğine sahiptir. Görüntülerinizi Foscam bulutuna

(ücretsiz deneme sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza

kaydedilebilme imkanı sunar.

Sahip olunan özellikler:

100 ft?e kadar gece görüş mesafesi

75 ° görüş açısı

iOS ve Android uyumluluğu

10. Foscam FI9828P 1.3 Megapiksel 3x Optik Zoom H.264 Kablosuz Dış PTZ IP Kamera

Bu dış mekan izleme kamerası tamamen su geçirmez bir özelliğe

sahiptir Bununla birlikte HD görüntüler sağlayan 1.3 MP lens ile

donatılmıştır. Sadece doğru görüntüleme açısını elde etmek için uzaktan

yakınlaştırma- kaydırma ve eğme özelliğini

kullanabilirsiniz. Görüntülerinizi Foscam bulutuna (ücretsiz deneme

sürümü dahil) ya da doğrudan bilgisayarınıza kaydedilebilme imkanı

sunar.

Sahip olunan özellikler:

25 ft?e kadar gece görüş mesafesi

iOS ve Android uyumluluğu

Ses giriş özelliği

11. Amcrest 960H Video Güvenlik Sistemi

Çeşitli donanımları mevcut olan bu güvenlik sistemi, tüm hava

koşullarına karşı dayanıklıdır. Kurşun geçirmez kamera özelliği altı

güne kadar sürekli ve yüksek çözünürlüklü kayıt sağlamaktadır. TB?a

kadar genişletilebilen 500 GB?lık bir sabit disk ile birlikte

bulunmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Uzaktan görüntüleme

iOS ve Android uyumluluğu

USB yedekleme imkanı

65 ft?e kadar gece görüş mesafesi

12. Lorex LW2731 Kablosuz Kamera ile Canlı LCD SD Kayıt Monitörü

Bu kablosuz kamera çeşitli donanımlara mevcuttur. Zaman ve tarih

içeren kayıtlara sahiptir yani oluşan hareketleri, zamanlamaya göre

yapabilmekte veya kayıt yapmak için manuel olarak ayarlanabilmektedir.

Sahip olunan özellikler:

40 ft?e kadar gece görüş mesafesi

MicroSD giriş yeri

Aynı anda dört kameraya kadar izleme seçeneği

13. Defender PX301-013 Dijital Kablosuz DVR Güvenlik Sistemi Alıcı ve 2 Uzun Menzilli Gece Görüş Gözetim Kameraları

Bu dış mekan güvenlik sistemi, evinizdeki gelişen olayları izlemenizi

sağlamak için evinizdeki bulunan herhangi bir televizyona

bağlanabilmektedir. Kurulumu oldukça temiz ve kolaydır. Kablosuz

özelliğine sahiptir. Doğrudan üniteden veya size verilen uzaktan

kumandayla kontrol edilebilmektedir.

Sahip olunan özellikler:

Konfigürasyon seçenekleri

2GB ve SD kart içerme özelliği

40 ft?e kadar gece görüş mesafesi

14. FI9803P Tak ve Kullan 1.0 Megapiksel (1280x720p) H.264 Dış Mekan Kablosuz IP Kamera

Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, hızlı ve kolay kurulum

sağlamaktadır. Bunun nedeni kablosuzu bir tasarıma sahip olması ve tak

ve çalıştır mantığna sahip olmasıdır. Kayıt yayınlarınızı bir iOS,

Android, PC veya Mac bilgisayar üzerinden uzaktan izleme fırsatı

sunmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Akıllı telefonunuza gönderilen hareket odaklı uyarılar

65 ft?e kadar gece görüş mesafesi

2 yıl garanti

15. Kablosuz iCamera 1000 Dış Mekan / İç Mekan Gece Görüşü

Evinizdeki durumlarla ilgili ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu

kamera, net bir resim sunmaktadır. Gece görüşü ve hareket izleme

özellikleri bulunan bu model, günün hangi saatinde olursanız olsun

evinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlamaktadır.

Sahip olunan özellikler:

Suya ve toza dayanıklılık

Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği

60 ° çapraz görüş açısı

16. Sensormatic Adt Oc810adt Oc810 Kapalı Açık Wifi Kamera ADT Darbe Hazır

ADT Pulse sistemiyle uyumlu olan bu kamera WiFi özelliği

barındırmaktadır. Ev izleme çözümü olarak bağımsız

kullanılabilmektedir. Oldukça net özellikte görüntüler için yüksek

kaliteli dijital görüntü sensörüne ve entegre bir mikrobilgisayara

sahiptir.

Sahip olunan özellikler:

Mikrofon ve dahili hoparlör

Kablolu ya da kablosuz kullanma seçeneği

Olağanüstü hareket algılama

17. Spy Tec AEON OT ? 1080p HD POE Mini Bullet Açık IP Kamera

Tüm hava şartlarına dayanıklı kurşun geçirmez özellikteki bu güvenlik

kamerası net 1080P HD görüntülere sahiptir. Aynı zaman da dünyanın

neresinde olursanız olun uzaktan izleme için iOS ve Android cihazlarla

uyum sağlayabilmektedir. Evinizi tam kapasitede izlemek isterseniz 32

adede kadar kamerayı bağlayabilirsiniz.

Sahip olunan özellikler:

50 ft?e kadar gece görüş mesafesi

Hareket odaklı uyarıları akıllı telefona gönderme

MicroSD girişi

18. Amcrest WLD895US 720 P 4CH 7-inç Kablosuz Video Gözetleme Sistemi, Bullet IP66 Kamera

Bu kablosuz özellikteki video izleme sistemi, kurşun geçirmez

kameradır. Ayrıca bir monitöre sahiptir ve tüm evi izleme durumunda üç

adede kadar ek kamera içerecek şekilde çoğaltılabilmektedir. Sesle

birlikte 720P gerçek zamanlı video akışı sunmaktadır. Böylece evinizde

neler olup bittiğini de duyabilmenizi sağlar.

Sahip olunan özellikler:

Hareket halinde etkinleştirme özelliği

32 ft?e kadar gece görüş mesafesi

iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu

19. Alptop AT-B603W HD 720P Wifi Kablosuz IP Güvenlik Kamerası

Kablosuz özellikte olan bu güvenlik kamerası, hem iç hem de dış

ortamlarda kullanıma uygundur. Ev ağınıza bağlanan bu kamera yüksek

tanımlı 720P video özelliğini de barındırmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu

3MP ve 3.6mm lens

Ağ kablosu dahil, güç adaptörü

20. Gece Görüşlü Zmodo Akıllı Kablosuz Güvenlik Kameraları-4?lü Paket-HD İç ve Dış Mekan WiFi IP Kameraları

Zorlu hava koşullarına dayanıklı olan ve kablosuz güvenlik kameraları

hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca tekli ya da

çoklu paketlerde mevcut bulunmaktadr. Kurulumu için ise sadece birkaç

dakika yeterli olmaktadır. 3,6 mm lens ve de 77 derecelik görüş açısına

sahiptir.

Sahip olunan özellikler:

Hareket tabanlı push uyarı merkezi

iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu

65 ft?e kadar gece görüş mesafesi

21. Trivision NC-335PW Su Geçirmez Kablosuz Dış Mekan Ev Güvenlik Kamera Sistemi

Kablosuz ve hızlı kurulum özelliği olan bu güvenlik kamerası, uzaktan

izlemeyi desteklerr biçimdedir. Hem gündüz hem de gece 30 metre

mesafeden net görüntüler yakalama imkanı sağlar. Bir microSD kartla 128

GB?a kadar saklama fırsatı sunar.

Sahip olunan özellikler:

Lens boyutlarını seçme imkanı

iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu

90 ° görüş açısı

22. En İyi Vizyon BV-IR140-HD 1000TVL Bullet Güvenlik Kamerası

Bu bullet tarzı dış mekan güvenlik kamerası, ayarlanabilir zoom

(2.8-12mm) özelliğini barındırmakla beraber netleme de sağlar. Bu

özelliğiyle birlikte gerçek analog HD video çıkışına sahiptir. Her türlü

aydınlatma şartlarında kullanım için ideal olmaktadır. İsteğe bağlı

hareket algılama özelliği de mevcuttur.

Sahip olunan özellikler:

164 ft?e kadar gece görüş mesafesi

NTSC video formatı özelliği

BNC bağlantısı olan bir analog DVR ile uyumluluk modu

23. ZOSI 1/3 ″ 1000TVL 960 H CCTV Ev Gözetim Sistemi Bullet Güvenlik Kamera

Bu su ve de kurşun geçirmez özellikli güvenlik kamerası; net, yüksek

tanımlı videolar için 1000TVL ve 4.6 mm objektife sahiptir. Hem iç hem

de dış ortamda kullanım için uygun durumdadır. BNC bağlantısı olan

herhangi bir DVR, VCR, TV veya güvenlik monitörüne bağlanabilme imkanı

vardır.

Sahip olunan özellikler:

100 ft?e kadar gece görüş mesafesi

Ömür boyu teknik destek imkanı

1 yıl garanti

24. HOSAFE 1MB1W HD IP Kamera Dış Mekan 720P Gece Görüşü

Bu su geçirmez özellikteki dış mekan güvenlik kamerası, her türlü

aydınlatma şartında net görüntüler sağlamaktadır. Ayrıca 1MP, 3,6 mm

lense sahiptir. Evinizdeki herhangi bir olağandışı durum

gerçekleştiğinde size bildirmek için hareket tabanlı e-posta uyarıları

bulunmaktadır.

Sahip olunan özellikler:

İki renk seçme imkanı

66 ft?e kadar gece görüş mesafesi

iOS ve Android uzaktan izleme için uyumluluk modu

25. Microseven HD 1080P SONY 1 / 2.8, 2.4MP CMOS Sensör Kablosuz IP Kamera

Bu kablosuz olan video güvenlik kamerası, tak ve çalıştır özelliği

ile evinizi kısa bir sürede izlemeye başlamanızı sağlayabilmektedir.

Ücretsiz olarak çevrimiçi olarak saklanan kayıtlı videolarınızı uzaktan

izleyebilirsiniz. Aynı zamanda evinizi tam olarak izlemek isterseniz

çözüm için 16 kameraya kadar bağlayabilme imkanı elde edebilirsiniz.