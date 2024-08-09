KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ağustos 2024 11:34
2024/1 DHMİ Atananlar
Evrak teslimi, Arşiv Soruşturması aşamaları hakkında

dgnkrm
Aday Memur
09 Ağustos 2024 12:17
evet ya ne kadar sürer belge tesliminden göreve başlayana kadar olan süreç
Toplam 1 mesaj

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