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Editörler : Radore



Editör
09 Ağustos 2024 11:38
Laptop almak isteynler göz atabilir

iyi bir makina almak istiyorsanız önerim tabi fiyat biraz uçuk gelebilir bütcenize baglı

işletim Sistemi: Windows 11 Home

Ekran Boyutu: 17 inç

Ekran Çözünürlüğü: QHD+ piksel

Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

İşlemci: Intel Core i9 14900HX

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4060

RAM: 32 GB

Depolama Alanı: 1 TB SSD

Fiyatı: 80.000 TL civarında

makina ateş ediyor resmen

Fiyatıda ateş ediyor orası ayrı tabiki

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