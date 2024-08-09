Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ağustos 2024 11:50
8.sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisi

Merhabalar,

Okulumuzdaki işleyişe göre, 8.sınıf rehber öğretmenleri mesai dışında, tatilde olmalarına rağmen LGS sınavından sonra yerleşen/yerleşemeyen öğrencilerin tek tek velilerine ulaşarak sürekli idareye bildirme yönünde talimat alıyor. Yerleşemeyen öğrencilerin listesi isteniyor. Bu durum son yerleştirmeye kadar, öğrenci liseye kayıt olana kadar devam ediyor. Kısacası, tüm yazı kaplıyor. Başka bir ilde görev yapan öğretmen arkadaşım kendi okullarında böyle bir uygulama olmadığını söyledi. Tatil esnasında liseye yerleşen/yerleşemeyen öğrencilerin durumunu takip etmek, veli aramak vb. tam olarak kimin görevi? Okullarınızda böyle bir şey yaşanıyor mu?


berkaydal
Memur
09 Ağustos 2024 12:05

Yaşanmıyor.

İdareniz kendi işini size yüklemiş.


Kimsebirisi
Aday Memur
09 Ağustos 2024 12:32

Aramak gibi bir şartı tabikide yok ama o sınıfın sorumlusu siz olduğunuz içi doğal olarak duyuruları atmak gerekiyor hocam. Siz duyuruyu atmazsanız bu çocuklara kim bilgi ulaştıracak. Bunu bir iş yükü olarak görme bakış açısı sizi daha yorar. Mesleğimizinde bir parçası bu

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