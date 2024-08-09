Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ağustos 2024 11:53
657li kadrolu mühendislikten 399 kit mühendisliğe geçiş

merhaba konu başlığındaki durum için nasıl bir yol izlemem gerekir bir sıkıntı yaşar mıyım aynı unvandan dolayı

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