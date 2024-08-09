Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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09 Ağustos 2024 12:29
Lise nakil geçişi

1. Soru: fen li̇sesi̇nden başka bi̇r fen li̇sesi̇ne 9. sinif sonunda naki̇l geçi̇şi̇ i̇çi̇n lgs puani mi yoksa okul puani mi di̇kkate aliniyor.

2. soru: çocuğum burdurda fen li̇sesi̇ne gi̇rmeye hak kazandi ama ankarada bi̇r fen li̇sesi̇ i̇sti̇yordu puandan dolayi tutmadi.

ben devlet memuruyum tayi̇ni̇mi̇ ankaraya aldirsam tayi̇nden dolayi okul nakli̇ olumlu olur mu

şi̇mdi̇den teşekkürler herkese


xemal
Aday Memur
09 Ağustos 2024 13:01

Öncelikle tayininiz hayırlı olur inşaallah.

1. Lgs puanı ile nakil talebinde bulunursunuz. Proje okulu olmayan bir okula nakil alırsanız ortaokul not eortalamadına bakılır.

2. Sizin tayininizin çocuğun gidebileceği okulla ilgili bir farklılık oluşturmadı söz konusu değil. Lgs puanının yettiği okullara nakil isteyebilirsiniz ancak. Puanı 450 ise 451 tabanlı bir okula başvuru yapamazsınız. Eğer öğretmenseniz sadece şöyle bir avantaj söz konusu. Gittiğiniz ilde çocuğunuzun puanının yettiği bir okulda kontenjan yoksa dahi lise eğitimi süresince ve bir defaya mahsus olarak nakil yapabilirsiniz. Ama burada da puan şartını mutlaka sağlamalısınız. Kalın sağlıcakla...


ahmet99
Daire Başkanı
09 Ağustos 2024 13:01

1. Lgs puanıyla geçiş yaparsınız.


historival
Aday Memur
09 Ağustos 2024 14:45
aynısını yaşadım, yerleştiği puanla o yıl girebildiği okula geçebilir.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Ağustos 2024 15:05

Öyle bir imkan olsaydı herkes istediği okulun olduğu yere tayin isterdi muhtemelen.


teknorator
Genel Müdür
09 Ağustos 2024 15:05

Teşekkür ederim

xemal, 2 saat önce

Öncelikle tayininiz hayırlı olur inşaallah.

1. Lgs puanı ile nakil talebinde bulunursunuz. Proje okulu olmayan bir okula nakil alırsanız ortaokul not eortalamadına bakılır.

2. Sizin tayininizin çocuğun gidebileceği okulla ilgili bir farklılık oluşturmadı söz konusu değil. Lgs puanının yettiği okullara nakil isteyebilirsiniz ancak. Puanı 450 ise 451 tabanlı bir okula başvuru yapamazsınız. Eğer öğretmenseniz sadece şöyle bir avantaj söz konusu. Gittiğiniz ilde çocuğunuzun puanının yettiği bir okulda kontenjan yoksa dahi lise eğitimi süresince ve bir defaya mahsus olarak nakil yapabilirsiniz. Ama burada da puan şartını mutlaka sağlamalısınız. Kalın sağlıcakla...

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