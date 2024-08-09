Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2024 13:24
İl içi tayini şartları nelerdir acaba?

Arkadaşlar il içi tayin yapacağım fakat internette şartları çok farklı bazı siteler 2 yıl diyor bazıları 4 yıl kafam karıştı. Bilen biri aydınlatabilir mi acaba?

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