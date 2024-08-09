KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ağustos 2024 14:31
KPSS ikinci Üniversite için Aöf Bölüm Tavsiyesi verecek olan

suanda 4bli calısmaktayım cakılı kadroda olduğum için 2.üniversite düşünüyorum. tds - büro-emlak-çocuk gelisimi-isg-bilgisayar programcılığı. bu bolümler dısında tavsiye verebilir misiniz ?


trsalgado
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 08:17

teknik bilimlere yönelmek maaş konusunda daha iyi olur, çalıştığınız kurumda kadrosu olan bölümlere yönelmek size faydalı olur.

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