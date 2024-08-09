Kpss 2024 puan tahmini

2023 e yakın gelmez,o sınava 750 bin kişi girdi.Bu sınava 2 katı. Tekli yıldaki sınavda ortalamalar daha düşük olur.Sınav birincisi daha düşük net yapar. Benim tahminim 2022 ye göre puanlar daha iyi gelir.

2023 e yakın gelmez,o sınava 750 bin kişi girdi.Bu sınava 2 katı. Tekli yıldaki sınavda ortalamalar daha düşük olur.Sınav birincisi daha düşük net yapar. Benim tahminim 2022 ye göre puanlar daha iyi gelir.