KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2024 15:05
Kpss 2024 puan tahmini

Youtubedaki hocalara göre 23 e yakın geleceğini düsünüyorlar benim tahminim 22 den 2 puan yuksek gelecegi siz ne düsünuyorsunuz arkadaslar


Meta55
Şube Müdürü
09 Ağustos 2024 15:13
2023 e yakın gelmez,o sınava 750 bin kişi girdi.Bu sınava 2 katı. Tekli yıldaki sınavda ortalamalar daha düşük olur.Sınav birincisi daha düşük net yapar. Benim tahminim 2022 ye göre puanlar daha iyi gelir.

psk23
09 Ağustos 2024 15:14

ben de öyle düsünüyorum hocam 2 puan üstünde geleceğini ama bakalım

Meta55, 15 dk. önce
2023 e yakın gelmez,o sınava 750 bin kişi girdi.Bu sınava 2 katı. Tekli yıldaki sınavda ortalamalar daha düşük olur.Sınav birincisi daha düşük net yapar. Benim tahminim 2022 ye göre puanlar daha iyi gelir.
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