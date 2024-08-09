Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Ağustos 2024 15:24
2 yıllık üni. Mezunu hizmetli en son kaç dereceye düşer.

Yardımcı olursanız sevinirim


Dgncnns
Aday Memur
09 Ağustos 2024 15:37
birimimde bir elektrik teknikeri var şu anda derecesi 1/4

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Ağustos 2024 15:45

Diğer başlıkta da belirttim, önlisans mezunları 1/4'e kadar yükselebilirler. Ancak Bu dereceye yükselip maaş alabilmeleri için kurumda 1, 2, 3 veya 4. dereceli hizmetli kadrosu olması gerekir.


Kara6167
Memur
09 Ağustos 2024 16:56

Bana insan kaynakları hizmetli olduğun için 4.dereceye kadar inebilirsin dedi

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Diğer başlıkta da belirttim, önlisans mezunları 1/4'e kadar yükselebilirler. Ancak Bu dereceye yükselip maaş alabilmeleri için kurumda 1, 2, 3 veya 4. dereceli hizmetli kadrosu olması gerekir.

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