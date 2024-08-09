Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 15:30
2 yıllık üniversite bitiren hizmetli en son kaç dereceye düşer.

Yardımcı olursanız sevinirim


Lab. Teknikeri
Aday Memur
09 Ağustos 2024 16:58
1/4

Kara6167
Memur
09 Ağustos 2024 17:04

Hizmetli kadrosu olması farkeder mi?

Lab. Teknikeri, 1 saat önce
1/4

M Can
Genel Müdür
09 Ağustos 2024 17:48

Google :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı (A) bendinde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri belirtilerek önlisans ve lisans mezunu memurların 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri hüküm altına alınmıştır

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