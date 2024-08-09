Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 15:37
4b'liyken kadroya geçişte ilaç ya da tanı memurluğa engel olur mu?

Merhabalar sözleşmeli olarak 1 yıldır çalışmaktayım. Özel psikiyatriste gittim. Anksiyete tanısı koymuyorum ama ilaç yazabilirim dedi. Şimdi bu ilacı reçetelettirsem ya da devlet hastanesinde bu tanıyla ilaç alsam kadroya geçişte engel olur mu? Kadroya geçerken tekrar sağlık bilgilerine bakılıyor mu? Ve kadroya geçişte tekrar güvenlik soruşturması arşiv araştırması yapılıyor mu?

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