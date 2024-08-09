Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 16:02
Cimer şikayet konusunda etkili bir yol mudur?

Kurum içerisinde yaşanılan ve devam eden bir problem var. Ve kanuna aykırılık söz konusu. Müdür ile görüştüm ancak çok dikkate almadı, cimer bu konuda ne kadar etkili olur ?


yusuf132
Aday Memur
09 Ağustos 2024 16:05

konunun içeriğine göre değişir durum


Sarıpapatya4
Aday Memur
09 Ağustos 2024 16:07

Özelden yazdım.

yusuf132, 2 saat önce

konunun içeriğine göre değişir durum


Başkkatip1907
Aday Memur
09 Ağustos 2024 16:12

Amirlerini şikayet ise soruşturma geçirirsin.


yusuf132
Aday Memur
09 Ağustos 2024 16:40

konunun içeriği önemli .

Başkkatip1907, 2 saat önce

Amirlerini şikayet ise soruşturma geçirirsin.

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