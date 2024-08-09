KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2024 16:45
ÖABT Sosyal Bilgiler

ÖABT Sosyal Bilgiler'den sınava giren arkadaşlar;

İlk oturumlar ve alan sınavı hakkındaki düşünceleriniz, önceki sınavlarla karşılaştırması, başarı sıralaması, standart sapma, atama, mülakat, akademi vs hakkında bildiğiniz tüm konularda buraya yazabilirsiniz.

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