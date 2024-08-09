Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 16:51
kadro derecesi
iyi gunler maliye bakanloginda calisiyorum maas derecem bu ay 3 un 1 indigi halde kurum senede bir calisma yapildigini ome surerek kado derecemi dilekce verdigim halde 3 un 1 ine indirmiyor hakkim olan dereceyi almak icin resmen personel bizi ugrastiriyor ayni durumla karsilasan var midir ne yapilabilir

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