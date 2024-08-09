kadro derecesi

iyi gunler maliye bakanloginda calisiyorum maas derecem bu ay 3 un 1 indigi halde kurum senede bir calisma yapildigini ome surerek kado derecemi dilekce verdigim halde 3 un 1 ine indirmiyor hakkim olan dereceyi almak icin resmen personel bizi ugrastiriyor ayni durumla karsilasan var midir ne yapilabilir

iyi gunler maliye bakanloginda calisiyorum maas derecem bu ay 3 un 1 indigi halde kurum senede bir calisma yapildigini ome surerek kado derecemi dilekce verdigim halde 3 un 1 ine indirmiyor hakkim olan dereceyi almak icin resmen personel bizi ugrastiriyor ayni durumla karsilasan var midir ne yapilabilir