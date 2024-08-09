Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


09 Ağustos 2024 17:51
Umumi tuvaletlere girdiğimde para öderken

abi biz buraya neden para ödüyoruz üretim yapıyoruz sizin bize para ödemeniz lazım dediğimde amcalar tuhaf bakıyor niiiihahha ahahhahahaha

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