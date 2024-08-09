Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
09 Ağustos 2024 19:25
Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliği Mazeret Duyurusu
resim yükle resim yükle

Pangaea
Editor
09 Ağustos 2024 19:29

Duyuru için: https://l24.im/2X0pDI

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 il emriÖğretmenin tüm sınıfa kitap aldırması suç mu?Uzman öğretmenSene başı seminerinin online olma durumuİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?İl Dışı Mazeretten Sonra İl içi Mazeret yapılır mı?8.sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisiOkul öncesi mi ortaokul mu?Okul önceciler evde mesai yapar mıAylıksız İzin Hakkında

Sözlük

çay harareti alır 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 muz 1 ev zencisi 1 canı sıkılmak 1 hint inciri 1 Hızlı tren yolculuğu 1 harisa 1 şu an çalan şarkı 2 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1

Son Haberler

Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyorTHY temmuzda 8,3 milyon yolcu taşıdıTaha Akgül final şansını kaybettiSaklıkent Kanyonu'nda turist kafilesinin üzerine taşlar düştüTrafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?