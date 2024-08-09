Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 20:19
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

?

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek Başlık2024 Temmuz maaşlarımızı yazalım5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)8 Yıla 1 KademeMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?2 yıllık üniversite bitiren hizmetli en son kaç dereceye düşer.P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sağlık Bakanlığında çalışırken Makale yayınlanması Türk-İş Başkanının Memurlar için zam istemesi

Sözlük

akşam yemeği 2 Hızlı tren yolculuğu 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 3 ev zencisi 1 manyak dedektörü asılsın 1 turist 1 sevgililik dönemi 2 ustasından hastasına 1 changeling 2 sapık 1

Son Haberler

Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyorTHY temmuzda 8,3 milyon yolcu taşıdıTaha Akgül final şansını kaybettiSaklıkent Kanyonu'nda turist kafilesinin üzerine taşlar düştüTrafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?