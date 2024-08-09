Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ağustos 2024 20:45
MEB Büro personelleri

Biz 4/b 'li Büro Personelleri olarak öğretmenler gibi bizede eş durumundan faydalandırsınlar beklentimiz budur . Eşimiz başka ilde biz başka ilde olmuyor

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