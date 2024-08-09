Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ağustos 2024 20:49
11 Günlük Hizmet Süresi Sebebiyle Eş Durumu Yapamamak

Merhaba,

İki sözleşmeli öğretmenin eş durumu kılavuzuna göre 7433 sayılı kanunla kadroya alınanlardan 30 eylül 2024 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini dolduranlar eş durumu yapamayacak.

bu durumda eylülün ortasında atananların çoğun 15 gün gibi bir süre sebebiyle eş durumu yapamayacak, bu tarihi kim neye göre belirleniyor? 3 yıl öncesinin atama tarihine bakıp yapsalar insanlar mağdur olmasa daha mantıklı olmaz mı? Neden 30 eylül neden 15 eylül değil, çok mu zor insanları mağdur etmemek?

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Kuskusuz
Daire Başkanı
09 Ağustos 2024 21:10

Hocam siz ne zaman atandiniz? Hiç bir şey anlaşılmıyor burdan?


Aytaç Serbes
Aday Memur
09 Ağustos 2024 22:08

Hocamız 11 gün dediğine göre 19 eylül 2021 de atanmış ve kılavuzda 30 eylul 2024 tarihi itibaren 3 yılı dolmayan dediği için eş durumuna basvuramiyor.

Kuskusuz, 2 saat önce

Hocam siz ne zaman atandiniz? Hiç bir şey anlaşılmıyor burdan?

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