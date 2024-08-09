Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ağustos 2024 21:26
Araç Trafik Sigortalarının Yüksek Olması
Artık araç trafik sigortaları ödenmesi zorluyor artık araç sahiplerini.

datemov174
Aday Memur
09 Ağustos 2024 22:30
cebe vurmaya başlayınca düiünceler değişir

sam34
Memur
09 Ağustos 2024 22:30
ayrıca kridi kartlarına taksit malesef yapılmıyormuş,
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