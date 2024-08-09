Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ağustos 2024 21:26
Trafik sigortalarının yüksek olması

Artık araç trafik sigortaları ödenmesi zorluyor artık araç sahiplerini.


datemov174
Aday Memur
09 Ağustos 2024 22:30
cebe vurmaya başlayınca düiünceler değişir

sam34
Memur
09 Ağustos 2024 22:30
ayrıca kridi kartlarına taksit malesef yapılmıyormuş,

Sbz1dftd
Aday Memur
09 Ağustos 2024 22:50
7.200 verdim geçen

sam34
Memur
09 Ağustos 2024 22:56
Marka model verebilirmisiniz ve taksit konusu dogrumu
Sbz1dftd, Dün
7.200 verdim geçen

Küçük polis
Şef
09 Ağustos 2024 23:19

Taksit yok. Banka ise yapiyor ama 4.95 faiz ile vade farkı alıyor. 2 gün önce yaptırdım 2016 model Fiesta basamak 7 %40 hasarsızlık indirimi ile birlikte 5.319 TL


Noyan100
Aday Memur
10 Ağustos 2024 00:11

200.000 e kadar veriyor zorunlu sigortalar ama gel gör ki 10.000 TL bu hiç de normal değil.Kasko 1 milyona kadar veriyor 10-15 bin olması normal.


Pardus44
Aday Memur
10 Ağustos 2024 01:54
Enpara kredi kartı tek çekim sigorta yaptırdım. İnternet bankacılığından peşin fiyatına 6 taksite böldüm. Bilginiz olsun.
sam34, Dün
ayrıca kridi kartlarına taksit malesef yapılmıyormuş,

Arizonalı
Memur
10 Ağustos 2024 11:07
bankkart (ziraat) sonradan 4 e bölüyor

Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 11:38

Durduk yere çift MTV ödedik. Sen trafik sigortası yüksek diyorsun. Ekonomik kriz olduğunu yeni anlamadın umarım!!??


sam34
Memur
10 Ağustos 2024 11:47
Ödedigimiz çift MTV devlete ödendi, bu sigorta firmaya ödeniyor ve fazlasısya umarım anlamışsındır.
Kırmızı Hap, 4 saat önce

Durduk yere çift MTV ödedik. Sen trafik sigortası yüksek diyorsun. Ekonomik kriz olduğunu yeni anlamadın umarım!!??


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 12:49

Firma demeyecek mi, devlet bile parasızlıktan çift MTV aldı, ben ne yapayım gardaş?

Firma demeyecek mi, sen araba alırken 1 buçuk katı vergi ödüyorsun fazlasıyla, ben ne yapayım gardaş?

Her şey ucuz da sigorta mı pahalı, demeyecek mi?

Sanki ortaya bir hipotez koydun da biz anlamadık. Evet her şey pahalı. Bunun herkes farkında. Kira ödemek de zorluyor, akaryakıt da zorluyor, beyaz eşya da zorluyor, cep telefonu da zorluyor... Bir paket sigara 75 lira olmuş. Herkes hepsinin farkında. Anlamamız gereken ne tam olarak? Sen bize ne anlattın şimdi?

sam34, 4 saat önce
Ödedigimiz çift MTV devlete ödendi, bu sigorta firmaya ödeniyor ve fazlasısya umarım anlamışsındır.

sam34
Memur
10 Ağustos 2024 13:02
kıymetli meslektaşım benim demek istediğim trafik sigorta ücreti yüksek enazından eskiden 9-12 taksit yapabiliyor iken şimdi 13bin 25bin gibi rakamlar bütceyi gerçekten zorluyor tek çekim olduğu için, harici taksit yapılması durumunda ise faizden dolayı rakam dahada artıyor.
Kırmızı Hap, 3 saat önce

Firma demeyecek mi, devlet bile parasızlıktan çift MTV aldı, ben ne yapayım gardaş?

Firma demeyecek mi, sen araba alırken 1 buçuk katı vergi ödüyorsun fazlasıyla, ben ne yapayım gardaş?

Her şey ucuz da sigorta mı pahalı, demeyecek mi?

Sanki ortaya bir hipotez koydun da biz anlamadık. Evet her şey pahalı. Bunun herkes farkında. Kira ödemek de zorluyor, akaryakıt da zorluyor, beyaz eşya da zorluyor, cep telefonu da zorluyor... Bir paket sigara 75 lira olmuş. Herkes hepsinin farkında. Anlamamız gereken ne tam olarak? Sen bize ne anlattın şimdi?


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:31

Cimere yaz kanka

sam34, 3 saat önce
kıymetli meslektaşım benim demek istediğim trafik sigorta ücreti yüksek enazından eskiden 9-12 taksit yapabiliyor iken şimdi 13bin 25bin gibi rakamlar bütceyi gerçekten zorluyor tek çekim olduğu için, harici taksit yapılması durumunda ise faizden dolayı rakam dahada artıyor.
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