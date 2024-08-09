Trafik sigortalarının yüksek olması

kıymetli meslektaşım benim demek istediğim trafik sigorta ücreti yüksek enazından eskiden 9-12 taksit yapabiliyor iken şimdi 13bin 25bin gibi rakamlar bütceyi gerçekten zorluyor tek çekim olduğu için, harici taksit yapılması durumunda ise faizden dolayı rakam dahada artıyor.

kıymetli meslektaşım benim demek istediğim trafik sigorta ücreti yüksek enazından eskiden 9-12 taksit yapabiliyor iken şimdi 13bin 25bin gibi rakamlar bütceyi gerçekten zorluyor tek çekim olduğu için, harici taksit yapılması durumunda ise faizden dolayı rakam dahada artıyor.