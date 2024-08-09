Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2024 22:11
EĞİTİM DURUMU HK.
Herkese öncelikle merhaba . Çalıştığım kurumda birimimde personel yetersizliği var. Eğitim durumu tayini istediğimde çalıştığım kurum tayinimi reddedebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu çkysTh teknik hizmetler sınıfı. Hastanegeçici görevlendirme2024 Haziran tayin ÇkysKamuda ebe olarak çalışırken farklı bir bölüm okumak hk.İl içi tayin sonrası iller arası tayinEş durumu tayiniiÖğretmen tıbbi sekreterle aynı mı alıyor ortalamaKurum içi yer değişikliğiYurtdışı görevlendirilmesi

Sözlük

kira fiyatları 3 akşam yemeği 2 serinhisar 1 gnome 1 turist 1 ağaç bamyası 1 yeminimi bozdum ulen 1 salatalık 1 ev zencisi 1 canı sıkılmak 1

Son Haberler

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldüKocaeli'de karavanlara park yasağıYapay zeka destekli projeler geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te yarıştıYalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandıKocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?