Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2024 00:06
sosyal medya da üniformalı fotoğraf
Sosyal medyada askeri üniformayla fotoğraf paylaşmanın cezası nedir ? Bu durumu yaşayanlar var mı?

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