Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 00:43
Sözleşmeli Öğretmen Yer Değişikliği

İkisi sözleşmeli eş durumunda

Atamalar alanlar itibarıyla il net öğetmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne

göre bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri

emrine gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate

alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan öğretmenin başvurusu

değerlendirmeye alınacaktır.

Böyle bir açıklama var eşimin yanıma gelmesini istiyorum o adana da ben istanbul da görev yapıyorum. Açık İstanbul da çok benim hizmet sürem ise daha fazla bu hizmet süresi ne oluyor tam olarak


Kuskusuz
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 00:50

MEBBİS te kişisel bilgileriniz modülünde en altta hizmet süreleri var. MEB te geçirdiğiniz süre.


emirdmr
Aday Memur
10 Ağustos 2024 00:53

Ben eşimden 1 yıl fazla çalıştım benim hizmet sürem fazla o zaman ancak benim bulunduğum ilde açık çok fazla orası karışık işte neye göre yapacaklar.

Kuskusuz, 2 saat önce

MEBBİS te kişisel bilgileriniz modülünde en altta hizmet süreleri var. MEB te geçirdiğiniz süre.


Kuskusuz
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 01:04

Hocam açıkçası iki sozlesmeli olayını hiç bilmiyorum. Daha fazla açık olan yere gidilir denilmişti bizim zamanimizda. Siz mi Adana, eşiniz mi İstanbul o kısım yok bende. Ama orda kılavuzda bahsedilen şey şu. Diyelim ki İstanbul a gelen 2 tane öğretmen var. Biri bir yıllık biri iki yıllık sözleşmeli öğretmen olsun. İhtiyaç olan okullara öğretmenlerimiz yerleştirilirken önce iki yıllık olan sonra bir yıllık olan yerleşecek anlamında. İkisi de bir yıllık ise hangisi önce gelip başlamışsa. Biri 16 Eylül'de biri 17 Eylül'de başlamış olsun. Önce 16 Eylül olan yerleşir manasinda. Siz 2 yilliksiniz eşiniz 1 yıllık sizin süreniz çok siz gideceksiniz manasında değil.

emirdmr, 2 saat önce

Ben eşimden 1 yıl fazla çalıştım benim hizmet sürem fazla o zaman ancak benim bulunduğum ilde açık çok fazla orası karışık işte neye göre yapacaklar.


Kuskusuz
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 01:16

Hocam ben ilk sözleşmeli atananlardanim. Bizim ilk atandigimizda 2016 yani bu hiç yoktu. Bir iki sene sonra geldi onda da şu sekildeydi her iki sozlesmeli de karşılıklı zorunlu tercih yapıyor MEB nereye karar kılarsa biri yapmazsa geçersiz sayılıyordu hatta 3. Bir şehir durumu bile olabiliyordu yerlestirilimezler ve kabul ederlerse. Şimdi durum aynı mi onu bilmiyorum.

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