Sözleşmeli Öğretmen Yer Değişikliği

Hocam açıkçası iki sozlesmeli olayını hiç bilmiyorum. Daha fazla açık olan yere gidilir denilmişti bizim zamanimizda. Siz mi Adana, eşiniz mi İstanbul o kısım yok bende. Ama orda kılavuzda bahsedilen şey şu. Diyelim ki İstanbul a gelen 2 tane öğretmen var. Biri bir yıllık biri iki yıllık sözleşmeli öğretmen olsun. İhtiyaç olan okullara öğretmenlerimiz yerleştirilirken önce iki yıllık olan sonra bir yıllık olan yerleşecek anlamında. İkisi de bir yıllık ise hangisi önce gelip başlamışsa. Biri 16 Eylül'de biri 17 Eylül'de başlamış olsun. Önce 16 Eylül olan yerleşir manasinda. Siz 2 yilliksiniz eşiniz 1 yıllık sizin süreniz çok siz gideceksiniz manasında değil.

Hocam açıkçası iki sozlesmeli olayını hiç bilmiyorum. Daha fazla açık olan yere gidilir denilmişti bizim zamanimizda. Siz mi Adana, eşiniz mi İstanbul o kısım yok bende. Ama orda kılavuzda bahsedilen şey şu. Diyelim ki İstanbul a gelen 2 tane öğretmen var. Biri bir yıllık biri iki yıllık sözleşmeli öğretmen olsun. İhtiyaç olan okullara öğretmenlerimiz yerleştirilirken önce iki yıllık olan sonra bir yıllık olan yerleşecek anlamında. İkisi de bir yıllık ise hangisi önce gelip başlamışsa. Biri 16 Eylül'de biri 17 Eylül'de başlamış olsun. Önce 16 Eylül olan yerleşir manasinda. Siz 2 yilliksiniz eşiniz 1 yıllık sizin süreniz çok siz gideceksiniz manasında değil.