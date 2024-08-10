Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2024 01:06
Lisans tamamlama derece kademe acil

Önlisans 8-2 derece kademem varken haziran ayında lisans

Tamamladım. Derecem 7-1 düştü yanlışlık olması lazım 6-1 düşmem gerekmiyormu?

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