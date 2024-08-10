Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 01:56
Taşıma ruhsatı

Selamlar ben 20 yaşında bir infaz koruma memuruyum. Silah taşıma ruhsatı almak istiyorum. Şartlarda 21 yaşını doldurmuş olmak yazıyor. Bu şarta ben de takılır mıyım ?

Teşekkürler :)

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