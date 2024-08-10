Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 02:40
E okul gözükmüyor

Arkadaşlar merhaba 2.il içinden tayinim çıktı. Bu sene 1. Sınıfım ama e okul ben de gözükmüyor. Neden olabilir sizce

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