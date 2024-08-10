Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 08:03
Eş durumu kimlik

Merhaba hocalarım. Sözleşmeli eş durumu için ilçe memleri arayacağız mebbisten evli olarak kayıtlanmak için ancak kimlik yenilenmesi gerekiyor mu eşimin soyadı ve kimliği eski haliyle duruyor.


matematikçi10
Memur
10 Ağustos 2024 08:48
Belediye nikah işleminden sonra ilgili işlemi nüfus müdürlüğüne bildiriyor. Sizde biz evlendik kimliğimizi değiştireceğiz diye gidip başvuruyu tamamlamış oluyorsunuz. Eşinizin değişmemiş diyorsunuz ama sizin de değişmesi gerekiyor. Sizin de en azından bekar görünüyordu sistemde.

matematikçi10
Memur
10 Ağustos 2024 08:51
Sonra okul müdürü kimlik bilgileri olan bir bölüm vardı mernisten güncelle deyince orası da güncelleniyor. Her ikiniz içinde aynı işlemleri okul müdürlüğü yapması için bilgi vermeniz yeterli.
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