Eş durumu kimlik

Belediye nikah işleminden sonra ilgili işlemi nüfus müdürlüğüne bildiriyor. Sizde biz evlendik kimliğimizi değiştireceğiz diye gidip başvuruyu tamamlamış oluyorsunuz. Eşinizin değişmemiş diyorsunuz ama sizin de değişmesi gerekiyor. Sizin de en azından bekar görünüyordu sistemde.

Belediye nikah işleminden sonra ilgili işlemi nüfus müdürlüğüne bildiriyor. Sizde biz evlendik kimliğimizi değiştireceğiz diye gidip başvuruyu tamamlamış oluyorsunuz. Eşinizin değişmemiş diyorsunuz ama sizin de değişmesi gerekiyor. Sizin de en azından bekar görünüyordu sistemde.