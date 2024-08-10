Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 09:27
Eş durumu tercih listesi
Arkadaşlar tercih listesi pasif indiremiyorum. Sizlerde de aynı mı?

anelka0101
Memur
10 Ağustos 2024 09:33
Evet hala aktif hala gelmedi niyeyse

beyazdag06
Şef
10 Ağustos 2024 09:42
Hocam verilen liste dışında başka okul da tercih edilebiliyor muyuz? Muhtemel boşalacak olanlar için
anelka0101, 2 saat önce
Evet hala aktif hala gelmedi niyeyse

pnrakm
Memur
10 Ağustos 2024 09:45

Muhtemel boşalacak yerleri de tercih edebiliyorsunuz hocam


beyazdag06
Şef
10 Ağustos 2024 09:49
Teşekkür ederim hocam
pnrakm, 2 saat önce

Muhtemel boşalacak yerleri de tercih edebiliyorsunuz hocam


Datdiriditdit
Memur
10 Ağustos 2024 09:49

Ben indirdim. Kontenjan listesi yazısının yanında ki aşağı ok tuşunu kullanıyorsunuz değil mi


Peyami.safa81
Aday Memur
10 Ağustos 2024 10:12

Memurlar.net tercih robotu yok mu?


forum307
Şef
10 Ağustos 2024 10:28

Tercih robotunu nerden bakabiliriz arkadaşlar tüm branşların


pnrakm
Memur
10 Ağustos 2024 10:30

Listeyi indiriyorum ama açılmıyor benim gibi olan var mı? Ya da sebebini bilen?


anelka0101
Memur
10 Ağustos 2024 10:40
Bilgisayardan açın hocam.

majesteleri7
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 11:33

Sanki yer var da liste indirmesi kaldı

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