Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 09:59
İl dışı mazeret

İl dışı mazeretinde mazeretin olduğu ilçede okul açılmadı açılan en yakın okul 140 km ötedeki ilçede. Tercih yapmalı mıyım yaparsam yer tekrar yer değiştirmem zor olur mu. Tercih yapmazsam il emrinde bulduğum ilçeye görevlendirme verirler mi? 12 senedir doğuda çalışıyorum. 3 5 yıllık bekar öğretmenler boş yorum yapmasın lütfen. Aklı başında olanları tenzih ederim..


Datdiriditdit
Memur
10 Ağustos 2024 10:19

İl emrinin bu yıl verileceğini düşünmüyorum. Bu noktada tercih size kalmış elbette.

Tekrar yer değiştirme durumuna gelince. Mazeretiniz devam ettiği sürece her dönem eş özrü atamasına başvuru yapabilirsiniz. Kaç yıl gidiş geliş yaparsınız bilemiyorum. İlk atamada da açık olabilir yıllarca gidiş geliş de yapabilirsiniz.

Ancak şöyle bir durum olduğunu gördüm. Mazereti dışında ilçeye atanan birinin dava sonucu geçici görevlendirmeye eşinin bulunduğu ilçeye atandı. Eşinin görev yerinin değiştirilemeyecek durumda olması gerekiyor tabiki bu söylediğim için.

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