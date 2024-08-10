Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 10:04
eş durumundan tayin
eşim başka şehirde 2 aydır özel sektörde çalışmaktadır. 1 sene kesintisiz çalışırsa ben kurumumdan eş durumundan tayin isteyebilir miyim?

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