Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 10:27
20 yılı doldurup emekli olanlarla ilgili
Dışarıdan sigorta yatisi yapılsa en son ki sigorta yatırılan yerden mi emekli oluyoruz Emniyet adı altında mı?

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