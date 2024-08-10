Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2024 10:41
Kara Kuvvetleri Astsubay Muhabere Telsiz Sistem Operatörü

Merhaba

Kara kuvvetleri komutanligi Muhabere Telsiz Sistem operatörü Astsubay ne iş yapar ?

Kaç kez şark görevi görür ?

Operasyonlara çıkıyor mu ?

Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Hitap Durumu sosyal medya da üniformalı fotoğraf Hotel kaydı hakkındaTSK'da görev yapamaz raporuna itiraz .Yan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliYurt Dışı Görev Ödeneği

Sözlük

ladikli ahmet hüdai hazretleri 1 manyak dedektörü asılsın 1 ağaç bamyası 1 hedef tahtası olmak 1 hemen genel seçim 2 poy 1 kira fiyatları 3 kamyon arkası yazıları 1 gırtlak patlatmak 1 muz 1

Son Haberler

Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandıİstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 54.52'ye düştüTürkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandıMEB'den Fransız okullarına dair açıklamaBakan Kacır: Artık A takımında yer alan bir Türkiye var

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?