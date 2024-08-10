Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


10 Ağustos 2024 10:53
Evlilik ?
seviyeli insanların burada olduğunu düşünüyorum herkesin belirli bir amacı var tabii ki fikir alışverişi bilgi alışverişi beklentileri ben de evlilik beklentisinde olduğum için bu konuyu açma gereksinimi duydum yani bazılarına göre saçma gelebilir ama

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Sözlük

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