seviyeli insanların burada olduğunu düşünüyorum herkesin belirli bir amacı var tabii ki fikir alışverişi bilgi alışverişi beklentileri ben de evlilik beklentisinde olduğum için bu konuyu açma gereksinimi duydum yani bazılarına göre saçma gelebilir ama

seviyeli insanların burada olduğunu düşünüyorum herkesin belirli bir amacı var tabii ki fikir alışverişi bilgi alışverişi beklentileri ben de evlilik beklentisinde olduğum için bu konuyu açma gereksinimi duydum yani bazılarına göre saçma gelebilir ama