Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 11:16
EŞ durumu İmkansız gibi artık?
il içi eş özrüne koskoca 1 milyon nüfusluk Ankara Çankaya da rehberlik branşına sadece numunelik gibi 1 okul açılmış üstelik eskiden ikamet ilçesi de açılmasına rağmen bu da kaldırılmış. MEB ne yapmaya çalışmaktadır anayasal hak olan aile birliğini neden bu kadar zorlaştırmakta hatta ailelerin birleşmesini neredeyse imkansız hale getirmektedir geçen sene de denedik olmadı. Eskiden en fazla kontenjan mazeret atamalarına ayrılırken son yıllarda hiç kontenjan verilmeyen yerler bile var Lütfen kontenjanları arttırınız artık kolaylaştırıcı olunuz aileler bir araya gelsin

Ayşegül2320
Aday Memur
10 Ağustos 2024 11:17

Farklı illerde şansınızı deneyin. Boş yoksa gidip ne yapacaksın.


RafaNadal
Memur
10 Ağustos 2024 11:24

Son 2 senedir 2.il içleri il dışı derken her yeri açıyorlar hocam, bakanın amacı eşleri saçma sapan illerde olsa birleştirmek. Doğuya gidin orada çalışın diyor. 2.il dışı il içi verildiginde, forumda eş durumuna yer kalmayacak dediğimde, bazı arkadaşlar yok onun kontenjanını bakanlık belirliyor falan filan demişlerdi sonuç ortada köyler harici okul yok. Eşine 200km uzağa ancak gidiyorsun.

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