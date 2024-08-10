EŞ durumu İmkansız gibi artık?

il içi eş özrüne koskoca 1 milyon nüfusluk Ankara Çankaya da rehberlik branşına sadece numunelik gibi 1 okul açılmış üstelik eskiden ikamet ilçesi de açılmasına rağmen bu da kaldırılmış. MEB ne yapmaya çalışmaktadır anayasal hak olan aile birliğini neden bu kadar zorlaştırmakta hatta ailelerin birleşmesini neredeyse imkansız hale getirmektedir geçen sene de denedik olmadı. Eskiden en fazla kontenjan mazeret atamalarına ayrılırken son yıllarda hiç kontenjan verilmeyen yerler bile var Lütfen kontenjanları arttırınız artık kolaylaştırıcı olunuz aileler bir araya gelsin

il içi eş özrüne koskoca 1 milyon nüfusluk Ankara Çankaya da rehberlik branşına sadece numunelik gibi 1 okul açılmış üstelik eskiden ikamet ilçesi de açılmasına rağmen bu da kaldırılmış. MEB ne yapmaya çalışmaktadır anayasal hak olan aile birliğini neden bu kadar zorlaştırmakta hatta ailelerin birleşmesini neredeyse imkansız hale getirmektedir geçen sene de denedik olmadı. Eskiden en fazla kontenjan mazeret atamalarına ayrılırken son yıllarda hiç kontenjan verilmeyen yerler bile var Lütfen kontenjanları arttırınız artık kolaylaştırıcı olunuz aileler bir araya gelsin