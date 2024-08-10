Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 11:35
Sakarya'ya eş durumu

Sakarya' ya başvuracak arkadaşlar kaç kişiyiz.Puanlarımızı sıralayalım.

1- 237 puan


maximus30
Aday Memur
10 Ağustos 2024 12:31

il dışından tercih yapacağım.il iiçi ve il dışı aynı anda tercih yapıyor değil mi?

Toplam 1 mesaj

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