Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 11:54
Branşınıza ait boş kontenjan bulnmamaktadır.

Bu ne lan ? aq partisinin yandaşlarını yerleştirmekten artık öğretmenlerin mazaret tayini bile yapılamıyor. Buna vesile olan herkesin cibiliyetini yedi ceddini diyecem ama artık desek bile adamlar pişmiş kelle gibi sırıtıp geçiyor. yapacak birşey yok adamlarda ar perdesi denen şey de kalmamış mk..


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 11:55

İyi olmuş sana. Anca başına gelince ötersin. Beter ol.


hakara makara
Memur
10 Ağustos 2024 12:13

yüklenmemiştir daha sisteme beke biraz..


komutan78
Aday Memur
10 Ağustos 2024 12:55

ŞU an birçok öğretmen arkadaşın durumu aynı. Bilerek kontenjanları yayınlamadılar ki çok tepki olmasın. Rezalette yeni perde. Artık açık açık herkes bulunduğu yerde kalsın bizi ilgilendirmez aile birliği , sağlık , can güvenliği falan diyorlar.


cografyacı236
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:38

E madem il içini mazereti olanlara da açsaydılar.


cografyacı236
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:42

Madem adalet ise depodaki öğretmenleri de dağıtsınlar boş yerlere biz de samimiyetlerine inanalı.

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