Windows'un gizli kodları

bu kodları Başlat\Çalıştır'a yazın her birini ayrı yazın 100&100 kesin hepsi çalışıyor.
C:\WINDOWS\system32\charmap.exe=süper yazı yazma stili
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc=disk yönetimi
C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe=windows un kendi hata ayıklayıcısı Hata Ayıklayıcı
C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe=pc hakkındaki herşey in oldugu yer
C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe=Olay Görüntüleyicisi Ek Bileşen Başlatıcısı
C:\WINDOWS\system32\fsmgmt.msc=microsoftla paylaşılan belgeler
C:\WINDOWS\system32\lusrmgr.msc= hackerlıga son pc yi hacker girişine kapatma
C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe=Uzak Masaüstü Bağlantısı(bir üstte verdimi yapmayan tüm pc ler açıktır!!!...)
C:\WINDOWS\system32\MRT.exe=Microsoft Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı
C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe=Microsoft Data Access - "ODBC Administrator(ODBC veri kaynagı yöneticisi)
C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc=pc nin performans sistemi
C:\WINDOWS\system32\rsop.msc=Microsoft Ortak Konsol Belgesi(sistemdeki ayarlamalara yardım)
C:\WINDOWS\system32\secpol.msc=pc nin yerel güvenlik ayarları süper 100%100 pc hackerlara kapanır.
C:\WINDOWS\system32\syskey.exe=windows unuzun hesap veritabanını koruma altına alma
bu kodları Başlat\Çalıştır'a yazın her birini ayrı yazın 100&100 kesin hepsi çalışıyor.
C:\WINDOWS\system32\charmap.exe=süper yazı yazma stili
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc=disk yönetimi
C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe=windows un kendi hata ayıklayıcısı Hata Ayıklayıcı
C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe=pc hakkındaki herşey in oldugu yer
C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe=Olay Görüntüleyicisi Ek Bileşen Başlatıcısı
C:\WINDOWS\system32\fsmgmt.msc=microsoftla paylaşılan belgeler
C:\WINDOWS\system32\lusrmgr.msc= hackerlıga son pc yi hacker girişine kapatma
C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe=Uzak Masaüstü Bağlantısı(bir üstte verdimi yapmayan tüm pc ler açıktır!!!...)
C:\WINDOWS\system32\MRT.exe=Microsoft Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı
C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe=Microsoft Data Access - "ODBC Administrator(ODBC veri kaynagı yöneticisi)
C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc=pc nin performans sistemi
C:\WINDOWS\system32\rsop.msc=Microsoft Ortak Konsol Belgesi(sistemdeki ayarlamalara yardım)
C:\WINDOWS\system32\secpol.msc=pc nin yerel güvenlik ayarları süper 100%100 pc hackerlara kapanır.
C:\WINDOWS\system32\syskey.exe=windows unuzun hesap veritabanını koruma altına alma