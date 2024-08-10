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Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 12:22
Windows'un gizli kodları

bu kodları Başlat\Çalıştır'a yazın her birini ayrı yazın 100&100 kesin hepsi çalışıyor.

C:\WINDOWS\system32\charmap.exe=süper yazı yazma stili

C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc=disk yönetimi

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe=windows un kendi hata ayıklayıcısı Hata Ayıklayıcı

C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe=pc hakkındaki herşey in oldugu yer

C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe=Olay Görüntüleyicisi Ek Bileşen Başlatıcısı

C:\WINDOWS\system32\fsmgmt.msc=microsoftla paylaşılan belgeler

C:\WINDOWS\system32\lusrmgr.msc= hackerlıga son pc yi hacker girişine kapatma

C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe=Uzak Masaüstü Bağlantısı(bir üstte verdimi yapmayan tüm pc ler açıktır!!!...)

C:\WINDOWS\system32\MRT.exe=Microsoft Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı

C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe=Microsoft Data Access - "ODBC Administrator(ODBC veri kaynagı yöneticisi)

C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc=pc nin performans sistemi

C:\WINDOWS\system32\rsop.msc=Microsoft Ortak Konsol Belgesi(sistemdeki ayarlamalara yardım)

C:\WINDOWS\system32\secpol.msc=pc nin yerel güvenlik ayarları süper 100%100 pc hackerlara kapanır.

C:\WINDOWS\system32\syskey.exe=windows unuzun hesap veritabanını koruma altına alma

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