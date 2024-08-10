Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 12:25
Dikkat! Paranızı Bankalardan Çekin!

Bankada bulunan ne kadar para hesabınız varsa hepsini gerçek paraya dönüştürün. Yani ya paranızı bankadan çekin nakitte kalın yada altın falan alın. Paranız gerçekten elinizde olsun. Yoksa paranızı çalacaklar. Bunu nasıl mı yapacaklar.

Vakıfbank HGS otomatik yükleme iptal edilmiyor. 280 TL altına düşünce en az 280 TL daha yükleyecek. Bu da HGS bakiye izin devamlı artacağı yani cebinizden devamlı para çıkacağı anlamına geliyor. Bunu böyle yapabilme sebebi de sözleşme değişmiş, bize de onaylanmışız.

Bakın arkadaşlar sözleşme denen şey zenginin devletin gücüyle sizi soyma sistemidir.

Yarın bir gün yeni bir sözleşme yaptık paran artık bizim diyebilirler. Ve hiçbir şey yapamazsınız.

BIST 30 arasına girmiş bu bankalar. Oturdukları yerden bizi sömürüyorlar.

Finansal köleliğe şimdiden dur demezsek Firavun'un köklerinden bir farkımız kalmayacak.

Bunun için şimdilik yapabileceğiniz tek şey bankayı hayatımızdan çıkartmak olacaktır.


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 12:29

Alışverişlerinizi mümkün mertebe nakitle yapın. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmayın. Her aldığınız ürün başına bankalara haraç ödemeyin.


Serdar4434
Aday Memur
10 Ağustos 2024 12:51
kıyamet kopacak gibi anlatmışsın kardeşim kendin söylüyorsun 280 TL altına düşünce haber vermeksizin 280 TL yuklenecek diye ben şahsen bankadaki tüm paraları bu yuzden çekmem hem tam tersi elde nakit bulundurmak daha sıkıntı bence başa bela

Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:15

Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte yaşananlar tekrar etmeye başladı. Ekonomik buhrana doğru gidiyor dünya. Savaşlar çıkıyor. 2024 yılındayız ve bildiğin tank tüfek savaşları yaşanıyor şu an. Bu söylediklerim sana çok uzak gelmesin.

Altın, banka faizinden daha çok artıyor. Son 6 aylık altın artışı ile bankanın faiz getirisine bakarsan faizin aslında zarar ettirdiğini göreceksin.

Burada amaç parayı (illa banknot olması şart değil) gerçek yani meta olarak elde tutmaktır.

Banka iflas ederse paran gider fakat altın her zaman altındır.

Banka hesabında yazan para sana ait değil.

İstediğin zaman ulaşamadığın para sana ait değil.

El koyabildikleri para sana ait değil.

Burada önemli olan 280 lira yani miktar değil, o 280 lirayı nasıl çaldığı. Şimdi 280 çalar yarın 2.8milyon çalar.

HGS iptal edersem paramı geri verecekmiş fakat 1 ay sonra verecekmiş. Bak sen yaa :))) 1 aylık enflasyon geçirip verecek. Bu sürede paramı da işletecek. Ne oldu, paramı çalmış oldu.

Serdar4434, 1 saat önce
kıyamet kopacak gibi anlatmışsın kardeşim kendin söylüyorsun 280 TL altına düşünce haber vermeksizin 280 TL yuklenecek diye ben şahsen bankadaki tüm paraları bu yuzden çekmem hem tam tersi elde nakit bulundurmak daha sıkıntı bence başa bela

reddblackk
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:20
e sen de otomatik ödeme talimatını iptal et

senpaituyum
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:21
abi tüm paramı çektim çuvala koydum evde saklıyorum inşallah hırsız girmez eve .

kral122
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 13:29

Ben isteyerek hgs otomatik yaptım kafam rahat tüm faturalar otomatik kafa rahat nakit taşımam kafam

Rahat böyle daha güzel

Kırmızı Hap, 37 dk. önce

Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte yaşananlar tekrar etmeye başladı. Ekonomik buhrana doğru gidiyor dünya. Savaşlar çıkıyor. 2024 yılındayız ve bildiğin tank tüfek savaşları yaşanıyor şu an. Bu söylediklerim sana çok uzak gelmesin.

Altın, banka faizinden daha çok artıyor. Son 6 aylık altın artışı ile bankanın faiz getirisine bakarsan faizin aslında zarar ettirdiğini göreceksin.

Burada amaç parayı (illa banknot olması şart değil) gerçek yani meta olarak elde tutmaktır.

Banka iflas ederse paran gider fakat altın her zaman altındır.

Banka hesabında yazan para sana ait değil.

İstediğin zaman ulaşamadığın para sana ait değil.

El koyabildikleri para sana ait değil.

Burada önemli olan 280 lira yani miktar değil, o 280 lirayı nasıl çaldığı. Şimdi 280 çalar yarın 2.8milyon çalar.

HGS iptal edersem paramı geri verecekmiş fakat 1 ay sonra verecekmiş. Bak sen yaa :))) 1 aylık enflasyon geçirip verecek. Bu sürede paramı da işletecek. Ne oldu, paramı çalmış oldu.


datemov174
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:32
tamam kardeşim 280 TL kesmesin diye gidip hemen 2 milyonu çekiyorum:)

datemov174
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:34
ürün başına bankaya nasıl para veriyorsun:)) mesela dün arkadaşa telefon aldım kartımla 5000 TL bedabadan bonus aldım sen cüzdanda parayla dolaş aklını kullanırsan kredi kartı niöettir
Kırmızı Hap, 1 saat önce

Alışverişlerinizi mümkün mertebe nakitle yapın. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmayın. Her aldığınız ürün başına bankalara haraç ödemeyin.


ebola_31
Memur
10 Ağustos 2024 13:38
Tıp çok ilerledi.

Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:42

Allah rahatını bozmasın kral.

kral122, 23 dk. önce

Ben isteyerek hgs otomatik yaptım kafam rahat tüm faturalar otomatik kafa rahat nakit taşımam kafam

Rahat böyle daha güzel


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:44

5000 lirayı nakite çevirmene izin veriyor mu?

datemov174, 18 dk. önce
ürün başına bankaya nasıl para veriyorsun:)) mesela dün arkadaşa telefon aldım kartımla 5000 TL bedabadan bonus aldım sen cüzdanda parayla dolaş aklını kullanırsan kredi kartı niöettir

Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:48

Evet ilerledi. Ebola virüsüne karşı kırmızı hap çıkardı.

ebola_31, 14 dk. önce
Tıp çok ilerledi.

cambaz_blood
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:48

Felaket tellallığı, çığırtkanlığı ne ararsan var. Önüne gelen konu acamasa , alakasız konşlıklamla.


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:49

Sen onu geç, hangi bankada çalışıyorsun onu söyle.

cambaz_blood, 4 dk. önce

Felaket tellallığı, çığırtkanlığı ne ararsan var. Önüne gelen konu acamasa , alakasız konşlıklamla.


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:51

Eve hırsız girme ihtimaline karşı paranı her gün hırsıza teslim ediyorsun.

senpaituyum, 31 dk. önce
abi tüm paramı çektim çuvala koydum evde saklıyorum inşallah hırsız girmez eve .
Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBirimde görevli amiri şikayet etmek istiyorumDikkat! Paranızı Bankalardan Çekin!Jandarma ve Polis maaşları eşitlensinGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarAraç Trafik Sigortalarının Yüksek Olması2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?İcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolislik mi, baba mesleği mi?

Sözlük

Hızlı tren yolculuğu 2 yeminimi bozdum ulen 1 ölü toprağı 1 hint inciri 1 manyak dedektörü asılsın 1 serinhisar 1 kamyon arkası yazıları 1 ladikli ahmet hüdai hazretleri 1 salatalık 1 gevrek 1

Son Haberler

Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajıAK Parti, 23'üncü yaşını "sade ve etkili" bir programla kutlayacakGaziantep'te tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildiAydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıBorsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?