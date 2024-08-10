Dikkat! Paranızı Bankalardan Çekin!

Bankada bulunan ne kadar para hesabınız varsa hepsini gerçek paraya dönüştürün. Yani ya paranızı bankadan çekin nakitte kalın yada altın falan alın. Paranız gerçekten elinizde olsun. Yoksa paranızı çalacaklar. Bunu nasıl mı yapacaklar.

Vakıfbank HGS otomatik yükleme iptal edilmiyor. 280 TL altına düşünce en az 280 TL daha yükleyecek. Bu da HGS bakiye izin devamlı artacağı yani cebinizden devamlı para çıkacağı anlamına geliyor. Bunu böyle yapabilme sebebi de sözleşme değişmiş, bize de onaylanmışız.

Bakın arkadaşlar sözleşme denen şey zenginin devletin gücüyle sizi soyma sistemidir.

Yarın bir gün yeni bir sözleşme yaptık paran artık bizim diyebilirler. Ve hiçbir şey yapamazsınız.

BIST 30 arasına girmiş bu bankalar. Oturdukları yerden bizi sömürüyorlar.

Finansal köleliğe şimdiden dur demezsek Firavun'un köklerinden bir farkımız kalmayacak.

Bunun için şimdilik yapabileceğiniz tek şey bankayı hayatımızdan çıkartmak olacaktır.