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Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 12:37
İos telefonlar

iOS işletim sistemi, dünyanın en popüler telefon markalarından Apple?ın

ürettiği cihazlarda kullanılıyor. Apple bünyesinde üretilen ve her bir

modeli dünya çapında geniş kitlelere ulaşan iPhone telefonlar, iOS

işletim sistemi ile çalışıyor. iPhone alırken nelere dikkat edilmeli

diye düşünenler arasında iseniz iOS işletim sisteminin Android işletim

sistemli cihazlara göre farklı dinamiklere sahip olduğunu bilmenizde

yarar var. ios telefonlar hem görsel olarak hem de işlevsel olarak diğer telefon markalarındaki özelliklere göre bir hayli farklıdır.

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