Siroz hastası babamdan dolayı tayin talebi

Merhaba. Babam siroz hastası ve tedavi görüyor. Ben başka şehirde yaşıyorum. Tayin talebinde bulundum ancak yılsonuna kadar beklemem gerektiği söylendi. 3 ay + 3 ay refakatçi raporum dolduktan sonra yılsonuna 3 ay daha kalıyor. 30 gün iznim duruyor ve 30 günde rapor hakkım var. Tayin durumum için veya yılsonuna kadar babamın yanında kalmak için haklarım nelerdir? Teşekkürler.

Merhaba. Babam siroz hastası ve tedavi görüyor. Ben başka şehirde yaşıyorum. Tayin talebinde bulundum ancak yılsonuna kadar beklemem gerektiği söylendi. 3 ay + 3 ay refakatçi raporum dolduktan sonra yılsonuna 3 ay daha kalıyor. 30 gün iznim duruyor ve 30 günde rapor hakkım var. Tayin durumum için veya yılsonuna kadar babamın yanında kalmak için haklarım nelerdir? Teşekkürler.