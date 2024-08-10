Siroz hastası babamdan dolayı tayin talebi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kadrolu personel eş durumu mahkeme açmaAnkarada ev tutmak için önerilen semtlerÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında İstenecek ŞartlarBecayiş Dalaman ilçe tarım verilir. denizli ve ilçeleri değerlendirilir. Kadrolu veteriner hekimAmirim tayin yazımı ne kadar bekletebilir?SGK Becayiş (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Yeni Tayin Yönetmeliği
Sözlük
Son Haberler
Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajıAK Parti, 23'üncü yaşını "sade ve etkili" bir programla kutlayacakGaziantep'te tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildiAydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıBorsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Editörün Seçimi
Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?