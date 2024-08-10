Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Ağustos 2024 13:00
Siroz hastası babamdan dolayı tayin talebi
Merhaba. Babam siroz hastası ve tedavi görüyor. Ben başka şehirde yaşıyorum. Tayin talebinde bulundum ancak yılsonuna kadar beklemem gerektiği söylendi. 3 ay + 3 ay refakatçi raporum dolduktan sonra yılsonuna 3 ay daha kalıyor. 30 gün iznim duruyor ve 30 günde rapor hakkım var. Tayin durumum için veya yılsonuna kadar babamın yanında kalmak için haklarım nelerdir? Teşekkürler.

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